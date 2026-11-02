Финляндия может запретить въезд российским спортсменам
Финляндия предложила Европейскому союзу запретить спортсменам из России въезжать в Шенгенскую зону, сообщила в соцсети X глава МИД Элина Валтонен.
Это произошло на заседании совета по иностранным делам. Дипломат пригрозила запретом, который может распространиться на 2027 год. «В ближайшие дни я намерена инициировать принятие необходимых мер»,— указала она.
В предстоящем году в Финляндии пройдет чемпионат мира по фигурному катанию и матчи женского Евробаскета.
Ранее стало известно, что сборная РФ по хоккею может занять место Украины на ЧМ-2027, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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