Финляндия может запретить въезд российским спортсменам

Это произошло на заседании совета по иностранным делам. Дипломат пригрозила запретом, который может распространиться на 2027 год. «В ближайшие дни я намерена инициировать принятие необходимых мер»,— указала она.

В предстоящем году в Финляндии пройдет чемпионат мира по фигурному катанию и матчи женского Евробаскета.

Ранее стало известно, что сборная РФ по хоккею может занять место Украины на ЧМ-2027, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

