«Балтика» прервала серию без побед, обыграв «Акрон» в 13-м туре РПЛ
Калининградская «Балтика» одержала волевую победу над тольяттинским «Акроном» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая на домашнем стадионе балтийцев, завершилась со счетом 2:1.
Счет в матче был открыт на 52-й минуте усилиями Брайана Хиля. Однако гости быстро ответили и уже на 54-й минуте Артем Шуманский сравнял счет. Тем не менее последнее слово осталось за калининградцами - на 68-й минуте вышедший на замену полузащитник Иван Беликов забил победный мяч, установив окончательный счет.
Благодаря этой победе калининградский клуб прервал неприятную шестиматчевую серию без побед в чемпионате. С 17 очками «Балтика» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 12 баллами располагается на 13-й строчке.
В следующем, 14-м туре, который пройдет 8 ноября, «Балтика» примет на своем поле махачкалинское «Динамо», а «Акрон» сыграет на выезде против московского «Спартака», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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