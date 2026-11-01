Зеленский попросил Эрдогана организовать встречу с Путиным в Турции

По словам украинского лидера, он осведомлен о том, что президент Эрдоган поддерживает контакт с Владимиром Путиным. В связи с этим Киев выступает за проведение переговоров в Турции, рассматривая Стамбул в качестве «практичного и реалистичного посредника» в процессе урегулирования конфликта.

Ранее на этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для встречи с президентом России Владимиру Зеленскому необходимо приехать в Москву. В свою очередь, помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью ИС «Вести» отметил, что Владимир Путин, вероятнее всего, ответит на телефонный звонок Зеленского, если тот решит с ним связаться, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».