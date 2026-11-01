Зеленский попросил Эрдогана организовать встречу с Путиным в Турции
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным на территории Турции, рассчитывая на помощь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом Зеленский сообщил в интервью телеканалу CNN Türk.
По словам украинского лидера, он осведомлен о том, что президент Эрдоган поддерживает контакт с Владимиром Путиным. В связи с этим Киев выступает за проведение переговоров в Турции, рассматривая Стамбул в качестве «практичного и реалистичного посредника» в процессе урегулирования конфликта.
Ранее на этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для встречи с президентом России Владимиру Зеленскому необходимо приехать в Москву. В свою очередь, помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью ИС «Вести» отметил, что Владимир Путин, вероятнее всего, ответит на телефонный звонок Зеленского, если тот решит с ним связаться, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Спартак» разгромил «Локомотив» в столичном дерби 13-го тура РПЛ
- Зеленский попросил Эрдогана организовать встречу с Путиным в Турции
- МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 47 БПЛА ВСУ
- «Почта России» продаст исторический Главпочтамт в Москве за 7,7 млрд рублей
- Четыре человека погибли в трех перестрелках в Техасе
- «Балтика» прервала серию без побед, обыграв «Акрон» в 13-м туре РПЛ
- Третий за месяц пациент с оспой обезьян госпитализирован в Подмосковье
- «Факел» объявил о назначении Хасанби Биджиева на пост главного тренера
- В России резко выросли продажи импортного крепкого алкоголя
- «Ростов» разгромил махачкалинское «Динамо» в 13-м туре РПЛ