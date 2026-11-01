«Спартак» разгромил «Локомотив» в столичном дерби 13-го тура РПЛ

Встреча, прошедшая на «РЖД Арене», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Счет в матче был открыт уже на 11-й минуте, когда нападающий хозяев Александр Руденко неудачно сыграл в своей штрафной и отправил мяч в собственные ворота. В дальнейшем «Спартак» уверенно контролировал ход игры. На 33-й минуте Виктор Парада удвоил преимущество «красно-белых», а перед самым перерывом, на 45-й минуте, отличился Манфред Угальде. Окончательный счет на 76-й минуте установил Эсекьель Барко, хладнокровно реализовавший пенальти.

Благодаря этой победе «Спартак» набрал 26 очков и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив», потерпевший тяжелое поражение, с 11 баллами опустился на 14-ю строчку, оказавшись в зоне стыковых матчей за право остаться лиге.

В следующем, 14-м туре РПЛ «Локомотив» 6 ноября на своем поле примет казанский «Рубин». «Спартак» двумя днями позже, 8 ноября, проведет домашний матч против тольяттинского «Акрона», Telegram-канал «Радиоточка НСН».