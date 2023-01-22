Польша готова в обход Германии создать коалицию для передачи танков Украине
В Польше выразили готовность сформировать небольшую коалицию западных государств для поставки танков Leopard 2 Украине, не дожидаясь соответствующего согласия Германии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает PAP.
«Если согласия Германии на Leopard так и не будет, то мы будем строить меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем просто наблюдать, как Украина «истекает кровью» <…>. Украина и Европа победят в этом конфликте с Германией или без нее», — выступил с заявлением Моравецкий.
Польский премьер считает, что Германия должна сама решить, присоединяться к миссии по снабжению Украины или будет «молча наблюдать» за конфликтом. Моравецкий призвал власти Германии выразить четкую позицию по поводу поставки немецких танков Киеву.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения от Запада Украине приведут мир к глобальной катастрофе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 729 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 021 / сут.
- Кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили рекордных 5 млрд рублей
- Польша готова в обход Германии создать коалицию для передачи танков Украине
- СМИ: Сотрудница «Иностранного легиона» пригрозила ВСУ компроматом
- В РПЦ отреагировали на сожжение Корана в Швеции
- В Госдуме опровергли существование инициативы об исключении из школьной программы романа Солженицына
- Литературные споры? В России дискутируют о необходимости изучения «Архипелага Гулага» Солженицына в школе
- Шеремет допустили расширение границ спецоперации
- Боррель объяснил задержку в поставках танков Украине
- В Запорожской области заявили о наступлении армии России на двух направлениях
- В России госпитализировали 427 человек с коронавирусом за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru