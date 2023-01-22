Польша готова в обход Германии создать коалицию для передачи танков Украине

В Польше выразили готовность сформировать небольшую коалицию западных государств для поставки танков Leopard 2 Украине, не дожидаясь соответствующего согласия Германии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает PAP.

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«Если согласия Германии на Leopard так и не будет, то мы будем строить меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем просто наблюдать, как Украина «истекает кровью» <…>. Украина и Европа победят в этом конфликте с Германией или без нее», — выступил с заявлением Моравецкий.

Польский премьер считает, что Германия должна сама решить, присоединяться к миссии по снабжению Украины или будет «молча наблюдать» за конфликтом. Моравецкий призвал власти Германии выразить четкую позицию по поводу поставки немецких танков Киеву.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения от Запада Украине приведут мир к глобальной катастрофе.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:УкраинаВооружениеПоставкиТанкиГерманияПольша
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