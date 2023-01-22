Польша готова в обход Германии создать коалицию для передачи танков Украине

Рогов: российские военные ведут наступательные действия в районе городов Орехов и Гуляйполе

Шеремет: чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет граница спецоперации

Кабмин: снижена ставка по программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий с 3 до 0,1%

СМИ: урезанный аванс в январе получат сотрудники российских компаний

Фестиваль «Высоцкий. Я люблю» пройдет в Москве на ВДНХ