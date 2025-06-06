«Режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации и закрепление его в таком статусе уже вопрос времени», - согласился с ним Клишас.



На днях президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским невозможны: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на терроризм, с террористами?»

По данным российского Минобороны, за минувшую ночь над регионами России были сбиты 174 беспилотника. Украинские дроны перехвачены над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым. Кроме того, над акваторией Черного моря сбили три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД».

После атаки дронов в Энгельсе Саратовской области произошел пожар на промышленном предприятии, отмечает RT. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. На месте инцидента находятся специалисты профильных служб, которые занимаются ликвидацией последствий.

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломки БПЛА упали на автодорогу, в результате чего было незначительно повреждено четыре автомобиля.

В Белгородской области из-за подрыва на железной дороги тепловоз сошел с рельсов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Часть железнодорожного полотна повреждена, отмечает 360.ru.