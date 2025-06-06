«Вопрос времени»: В России заговорили о признании «режима Зеленского» террористическим
Подрывы железнодорожной инфраструктуры и атаки беспилотников со стороны Украины продолжаются после заявления Владимира Путина о том, что с террористами договариваться нельзя.
Российский парламент, по всей вероятности, скоро признает «режим Зеленского» террористическим. Об этом синхронно заявили спикер Госдумы Вячеслав Володин и сенатор Андрей Клишас после очередного подрыва на железнодорожных путях в Белгородской области.
«Утративший легитимность Зеленский, борясь за личную власть, сделал терроризм государственной идеологией киевского режима. Он несет персональную ответственность за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей. Зеленскому не нужен мир. За гибель мирных граждан ответить придётся!!!», - написал Володин.
«Режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации и закрепление его в таком статусе уже вопрос времени», - согласился с ним Клишас.
На днях президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским невозможны: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на терроризм, с террористами?»
По данным российского Минобороны, за минувшую ночь над регионами России были сбиты 174 беспилотника. Украинские дроны перехвачены над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым. Кроме того, над акваторией Черного моря сбили три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД».
После атаки дронов в Энгельсе Саратовской области произошел пожар на промышленном предприятии, отмечает RT. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. На месте инцидента находятся специалисты профильных служб, которые занимаются ликвидацией последствий.
Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломки БПЛА упали на автодорогу, в результате чего было незначительно повреждено четыре автомобиля.
В Белгородской области из-за подрыва на железной дороги тепловоз сошел с рельсов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Часть железнодорожного полотна повреждена, отмечает 360.ru.
Это, к слову, не первый теракт на железной дороге. Вечером 31 мая в Брянской области были подорваны опоры автомобильного моста, из-за чего тот обрушился на пассажирский поезд. Пострадали 97 человек, в том числе четверо детей, погибли семеро. Утром 1 июня в этом же регионе на перегоне Унеча-Жеча неизвестные подорвали железнодорожный путь в тот момент, когда там проезжал путеизмерительный поезд. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Кроме того, ночью 1 июня в Курской области в Железногорском районе на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка при подрыве ж/д моста был поврежден грузовой поезд. В результате ЧП пострадали машинист и двое его помощников.
Подрывы участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях были квалифицированы как теракт, сообщили позже в Следственном комитете России.
Помимо терактов в отношении гражданского населения, 1 июня Украина совершила теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В ведомстве отметили, что все атаки на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отбиты. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территорий, прилегающих к авиабазам, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского персонала нет. По данным ведомства, некоторые из причастных к атакам уже задержаны.
В свою очередь губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали военную часть в Усольском районе регионе. Он отметил, что это первый подобный инцидент в Сибири. Губернатор добавил, что источник запуска дронов был оперативно заблокирован — им оказалась фура.
Председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой ранее заявлял «Радиоточке НСН», что Киеву не нужно мирное соглашение.
«У Украины одна цель - им не нужны переговоры и мир. Поэтому они из кожи вон лезут и делают все, чтобы сорвать эти переговоры, устраивая ряд диверсий, в том числе подрывы мостов. Они это делают в расчете на того, что Россия заявит о нежелании вести переговоры с террористами. Западная пресса только и ждет момента, чтобы обвинить Россию на весь мир в том, что мы якобы не заинтересованы в мирном исходе переговорного процесса», - сказал Липовой.
Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов, в свою очередь, заявил НСН, что некоторые люди из окружения Зеленского уже начали искать для себя пути отхода.
«Владимир Путин абсолютно прав в своих сегодняшних оценках, заявив, что Зеленскому не нужен никакой мир. Некоторые люди вокруг Зеленского уже начинают потихоньку искать какие-то отходные пути для себя. Зеленскому не нужен мир, потому что как только прекратятся боевые действия, он мгновенно станет не нужен своим западным хозяевам. Сейчас задача Зеленского – окончательно подорвать всяческие мирные усилия. Он – мелкий провокатор и террорист. Террористам нужна нестабильность, мутная вода, в которой они ловят свою рыбку», - сказал собеседник НСН.
Несмотря на провокации украинской стороны, ВС РФ продолжают продвигаться вперед. Об успехах российской армии ежедневно рапортует Минобороны РФ. Недавней обсуждаемой темой стало продвижение российских военных в направлении города Сум на северо-востоке Украины. На днях Минобороны России отчиталось об освобождении очередного населенного пункта в Сумской области - села Андреевка. Контроль над этой территорией установили бойцы группировки войск «Север». Ранее 1 июня ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Алексеевка, а 31 мая - село Водолаги. Областная администрация сообщала о расширении зоны обязательной эвакуации еще на 11 сел Сумской области. Кроме того, в Верховной раде Украины призвали жителей Сумской области эвакуироваться, не дожидаясь официальных распоряжений властей.
В свою очередь капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин заявил НСН, что российские военные могут дойти до Сум на северо-востоке Украины в течение июня.
«Сумская область входит в буферную зону, о которой говорил президент России Владимир Путин. Сумы находятся недалеко от государственной границы России. Сейчас, по большому счету, до Сум остается меньше 20 километров - это залп систем крупного калибра. Я думаю, что буферная зона составит порядка 100 километров. Если наступление ВС РФ продолжится такими же темпами, то наши войска дойдут до Сум в течение этого месяца», - сказал Дандыкин.
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