В свою очередь уроженец Сум, военный блогер Юрий Подоляка в беседе с НСН также выразил мнение, что этот город с населением боеле 250 тысяч человек войдёт в буферную зону безопасности.

«Российские военные идут к Сумам. Это все видят. Судя по всему, этот город будет входить в буферную зону безопасности. Нельзя назвать точные сроки взятия города, потому что это не линейная функция», - кратко заявил Подоляка, призвав дождаться более предметной информации.

Военкор Александр Коц отмечает, что группировке «Север» уже вполне по силам взять под частичный огневой контроль транспортные артерии, соединяющие город с остальной страной. При этом в самом городе ВСУ есть, за что зацепиться.

«Из крупных промышленных предприятий, за которые очень любят в обороне цепляться украинские войска, в городе действует Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (имени Фрунзе до 2015 года). Оно выпускает изделия и агрегаты для нефтегазовой, атомной и химической промышленности. Его потеря очень больно ударит по украинской экономике. И это еще одна причина для наступления на облцентр», - написал Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, для взятия города с населением почти 300 тысяч жителей потребуются серьезные силы и проведение полноценной общевойсковой операции, «однако без контроля над Сумами говорить о создании буферной зоны между Россией и Украиной говорить преждевременно».

