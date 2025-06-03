«Дойдем за месяц»: Подоляка и Коц «включили» Сумы в буферную зону
Без взятия города Сумы создать буферную зону безопасности у границ России не получится, бои за него могут начаться уже в июне, сказали опрошенные НСН военные эксперты.
Российские военные могут дойти до Сум на северо-востоке Украины в течение июня, заявил в эфире НСН капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.
Накануне Минобороны России отчиталось об освобождении очередного населенного пункта в Сумской области - села Андреевка. Контроль над этой территорией установили бойцы группировки войск «Север». Ранее 1 июня ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Алексеевка, а 31 мая - село Водолаги. Областная администрация сообщала о расширении зоны обязательной эвакуации еще на 11 сел Сумской области. Кроме того, в Верховной раде Украины призвали жителей Сумской области эвакуироваться, не дожидаясь официальных распоряжений властей. Дандыкин отметил, что буферная зона безопасности должна простираться на 100 километров от государственных границ России.
«Сумская область входит в буферную зону, о которой говорил президент России Владимир Путин. Сумы находятся недалеко от государственной границы России. Сейчас, по большому счету, до Сум остается меньше 20 километров - это залп систем крупного калибра. Я думаю, что буферная зона составит порядка 100 километров. Если наступление ВС РФ продолжится такими же темпами, то наши войска дойдут до Сум в течение этого месяца», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь уроженец Сум, военный блогер Юрий Подоляка в беседе с НСН также выразил мнение, что этот город с населением боеле 250 тысяч человек войдёт в буферную зону безопасности.
«Российские военные идут к Сумам. Это все видят. Судя по всему, этот город будет входить в буферную зону безопасности. Нельзя назвать точные сроки взятия города, потому что это не линейная функция», - кратко заявил Подоляка, призвав дождаться более предметной информации.
Военкор Александр Коц отмечает, что группировке «Север» уже вполне по силам взять под частичный огневой контроль транспортные артерии, соединяющие город с остальной страной. При этом в самом городе ВСУ есть, за что зацепиться.
«Из крупных промышленных предприятий, за которые очень любят в обороне цепляться украинские войска, в городе действует Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (имени Фрунзе до 2015 года). Оно выпускает изделия и агрегаты для нефтегазовой, атомной и химической промышленности. Его потеря очень больно ударит по украинской экономике. И это еще одна причина для наступления на облцентр», - написал Коц в своем Telegram-канале.
По его словам, для взятия города с населением почти 300 тысяч жителей потребуются серьезные силы и проведение полноценной общевойсковой операции, «однако без контроля над Сумами говорить о создании буферной зоны между Россией и Украиной говорить преждевременно».
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