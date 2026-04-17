Армия России освободила Зыбино

Вооруженные силы России установили контроль над селом Зыбино в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

Как напомнили в ведомстве, в течение недели силы группировки войск «Север» освободили Волчанские Хутора под Харьковом.

«За прошедшие сутки взят под контроль населенный пункт Зыбино», - указано в сообщении.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что армии России осталось освободить около 17–18% территории Донецкой Народной Республики.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры