Армия России освободила Зыбино
17 апреля 202612:30
Вооруженные силы России установили контроль над селом Зыбино в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.
Как напомнили в ведомстве, в течение недели силы группировки войск «Север» освободили Волчанские Хутора под Харьковом.
«За прошедшие сутки взят под контроль населенный пункт Зыбино», - указано в сообщении.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что армии России осталось освободить около 17–18% территории Донецкой Народной Республики.
