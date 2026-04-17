Эксперт: Растворимый кофе может быть опасен из-за канцерогена
Растворимый кофе содержит вещество, ухудшающее метаболизм и негативно влияющее на фертильность женщин, и может быть опасен для здоровья. Об этом заявила нутрициолог Елена Желянина в беседе с NEWS.ru.
Как отметила эксперт, даже одна чашка напитка в день может плохо отразиться на состоянии печени и сердца, а также на гормональном фоне.
«При обжарке кофейных зерен образуется акриламид — вещество, классифицируемое как «вероятный канцероген». Оно появляется при высоких температурах из сахаров и аминокислоты аспарагина. Наибольшие концентрации — в растворимом кофе, меньше — в молотом. Акриламид может влиять на женскую фертильность, снижать овариальный резерв и нарушать синтез эстрогенов», — поделилась Желянина.
По ее словам, длительное накопление вещества увеличивает риск гормонозависимых опухолей. Также канцероген ухудшает метаболизм и микроциркуляцию, влияет на кожу, волосы и ногти.
Эксперт рекомендовала вместо растворимого кофе пить молотый или зерновой. При этом светлая обжарка безопаснее, чем темная. Желянина указала, что следует выпивать не более двух чашек кофе в день и добавить в рацион воду и продукты, богатые антиоксидантами.
Ранее Минздрав предупредил, что употребление более пяти чашек кофе в день в 1,45 раза снижает шансы наступления беременности.
- Азербайджан призвал российские компании инвестировать в проекты в Карабахе
- В Госдуме не ждут «миллиардов» от россиян из-за контроля их переводов
- Центр похоронных услуг опроверг, что кремация дешевле погребения
- На грани банкротств: Из-за чего в России дорожают похоронные услуги
- Захарова обвинила Запад во вмешательстве в работу Международного суда ООН
- Кабмин утвердил изменение срока записи на прием к врачу через «Госуслуги»
- Биолог Лялина рассказала о скрытом вреде холодной еды
- В райцентр за биометрией: Почему россияне идут к нелегальным кредиторам
- Мурашко: В РФ пролечены все дети с гепатитом С
- Как в марте: Москву предупредили о «пронзительном» холоде и гололёде