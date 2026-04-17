Эксперт: Растворимый кофе может быть опасен из-за канцерогена

Растворимый кофе содержит вещество, ухудшающее метаболизм и негативно влияющее на фертильность женщин, и может быть опасен для здоровья. Об этом заявила нутрициолог Елена Желянина в беседе с NEWS.ru.

Как отметила эксперт, даже одна чашка напитка в день может плохо отразиться на состоянии печени и сердца, а также на гормональном фоне.

«При обжарке кофейных зерен образуется акриламид — вещество, классифицируемое как «вероятный канцероген». Оно появляется при высоких температурах из сахаров и аминокислоты аспарагина. Наибольшие концентрации — в растворимом кофе, меньше — в молотом. Акриламид может влиять на женскую фертильность, снижать овариальный резерв и нарушать синтез эстрогенов», — поделилась Желянина.

По ее словам, длительное накопление вещества увеличивает риск гормонозависимых опухолей. Также канцероген ухудшает метаболизм и микроциркуляцию, влияет на кожу, волосы и ногти.

Эксперт рекомендовала вместо растворимого кофе пить молотый или зерновой. При этом светлая обжарка безопаснее, чем темная. Желянина указала, что следует выпивать не более двух чашек кофе в день и добавить в рацион воду и продукты, богатые антиоксидантами.

Ранее Минздрав предупредил, что употребление более пяти чашек кофе в день в 1,45 раза снижает шансы наступления беременности.

