«Если VPN будет встроен в приложение, всё будет зависеть от того, как он маскирует свой трафик. Сейчас создатели приложения использовали новый тип маскировки трафика, который очень похож на обычный браузер. Чтобы заблокировать такой вариант, нужно иметь много продвинутого оборудования, которого сегодня у нас просто нет. Поэтому это можно делать до бесконечности, сама идея блокировок не самая логичная, потому что мы наносим ущерб собственной экономике. Мы говорим о том, что Telegram не соблюдает российское законодательство, но его не соблюдают примерно два миллиона приложений и сервисов, которые есть в мире. У них нет российского юридического лица, они не представлены в России, мы же не можем заблокировать весь мир. Россия – это цифровое государство, нам эти блокировки не очень выгодны. Всегда есть люди, которые работают против нашего государства. Но, когда у нас появляются вредители в доме, мы же не сжигаем весь дом, потому что там тараканы завелись. А сейчас мы фактически сжигаем Рунет», - объяснил он.

Ранее СМИ сообщили, что российские власти могут ослабить ограничения работы мессенджера на фоне политических и экономических рисков, связанных с ограничением работы интернета в стране.

