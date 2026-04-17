В первом квартале текущего года в России снизилось поголовье крупного рогатого скота. По данным «Коммерсанта», общее поголовье сократилось на 0,8% год к году, а конкретно коров — на 1,7%. Вспышки пастереллеза и противоэпизоотические мероприятия в ряде регионов свою лепту внесли, но не стали основным фактором, а снижение показателей наблюдается не первый год, считает Ольга Башмачникова.

Эксперт объяснила, что значения падают за счет сокращения малых ферм и личных подсобных хозяйств. В качестве основных причин Башмачникова назвала целый комплекс факторов:

«У нас несколько лет подряд была тенденция на снижение закупочных цен на молоко. В связи с тем, что у нас закупается пальмовое масло, какие-то переработчики не заинтересованы в натуральном молоке, потому что продукты переработки можно получить более дешевым способом. Поэтому живое молоко стало просто трудно реализовать. Если у тебя нет собственной переработки риск не реализовать молоко в малых объемах существенный. Кроме того, закупочные не одинаковы для разных производителей. Для поставщиков малых объемов — малых фермеров и у личных подсобных хозяйств они еще больше снизились. Не все малые фермы пережили внедрение маркировки. Ну и далее — рост административной нагрузки, отчетность, многочисленные ФГИСы. Для малых семейных ферм это неподъемный труд, потому что помимо работы на ферме, нужно еще заниматься информационными системами. Все это вместе и привело к снижению поголовья в секторе крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных тоже».

Однако она отметила, что доступное и недорогое молоко на рынке останется, но его качество снизится.

«Потребность в живом молоке падает еще и по другой причине. На внутреннем рынке растет количество сухого молока, которое легче и дешевле развести. А мощности по производству сухого молока не у нас. Поставляют извне. Отсюда наше живое молоко реализовать сложнее. Поэтому население молоком-то обеспечат. Другое дело — каким? Для обеспечения здоровья нации нужно живым», — сообщила Башмачникова.