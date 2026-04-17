Не только пастереллез: Почему в России недосчитались коров
Россиян обеспечат доступным молоком, несмотря на снижение поголовья крупного рогатого скота, вопрос только в том, какого оно будет качества, заявила НСН Ольга Башмачникова.
Мелким подсобным хозяйствам сложно выживать в условиях сокращения доходов из-за снижения закупочных цен, проблем с реализацией продукции и большой административной нагрузки. Это приводит к их уходу с рынка, рассказала НСН вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Башмачникова. Однако с молоком у потребителей проблем возникнуть не должно.
В первом квартале текущего года в России снизилось поголовье крупного рогатого скота. По данным «Коммерсанта», общее поголовье сократилось на 0,8% год к году, а конкретно коров — на 1,7%. Вспышки пастереллеза и противоэпизоотические мероприятия в ряде регионов свою лепту внесли, но не стали основным фактором, а снижение показателей наблюдается не первый год, считает Ольга Башмачникова.
Эксперт объяснила, что значения падают за счет сокращения малых ферм и личных подсобных хозяйств. В качестве основных причин Башмачникова назвала целый комплекс факторов:
«У нас несколько лет подряд была тенденция на снижение закупочных цен на молоко. В связи с тем, что у нас закупается пальмовое масло, какие-то переработчики не заинтересованы в натуральном молоке, потому что продукты переработки можно получить более дешевым способом. Поэтому живое молоко стало просто трудно реализовать. Если у тебя нет собственной переработки риск не реализовать молоко в малых объемах существенный. Кроме того, закупочные не одинаковы для разных производителей. Для поставщиков малых объемов — малых фермеров и у личных подсобных хозяйств они еще больше снизились. Не все малые фермы пережили внедрение маркировки. Ну и далее — рост административной нагрузки, отчетность, многочисленные ФГИСы. Для малых семейных ферм это неподъемный труд, потому что помимо работы на ферме, нужно еще заниматься информационными системами. Все это вместе и привело к снижению поголовья в секторе крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных тоже».
Однако она отметила, что доступное и недорогое молоко на рынке останется, но его качество снизится.
«Потребность в живом молоке падает еще и по другой причине. На внутреннем рынке растет количество сухого молока, которое легче и дешевле развести. А мощности по производству сухого молока не у нас. Поставляют извне. Отсюда наше живое молоко реализовать сложнее. Поэтому население молоком-то обеспечат. Другое дело — каким? Для обеспечения здоровья нации нужно живым», — сообщила Башмачникова.
С мясом ситуация обстоит сложнее, так как массовые забои скота в регионах, где были вспышки пастереллеза, отразятся на секторе фермерских и личных подсобных хозяйств. По мнению эксперта, это усилит урбанизацию и отток фермеров.
«Считается, что личные подсобные хозяйства имеют меньше уровень ветеринарной защиты, и поскольку там скот уничтожили, то многие это поголовье восстановить не смогут. Соответственно, они, скорее всего, будут вынуждены уехать в города, и у нас будут проблемы, ко всему прочему, с обезлюдиванием сельских территорий. Чтобы этого не произошло людей необходимо поддержать, обеспечив скотом, который является средством производства и заработка. И, конечно, нужно стимулировать развитие мясного скотоводства внутри страны, обеспечив интеграцию семейных фермерских хозяйств и более крупных производителей, потому что систему откорма корова-теленок оптимально выдерживается только на малых фермах — теленка как ребенка важно выкормить и обеспечить все необходимое для сохранения его здоровья, а потом уже можно ставить и на откорм», — уверена собеседница НСН.
Ранее Ольга Башмачникова в разговоре с НСН призывала российские власти не вводить ограничения для подсобных хозяйств, так как это еще сильнее ударит по сегменту и приведет с еще большему сокращению поголовья.
Горячие новости
- Азербайджан призвал российские компании инвестировать в проекты в Карабахе
- В Госдуме не ждут «миллиардов» от россиян из-за контроля их переводов
- Центр похоронных услуг опроверг, что кремация дешевле погребения
- На грани банкротств: Из-за чего в России дорожают похоронные услуги
- Захарова обвинила Запад во вмешательстве в работу Международного суда ООН
- Кабмин утвердил изменение срока записи на прием к врачу через «Госуслуги»
- Биолог Лялина рассказала о скрытом вреде холодной еды
- В райцентр за биометрией: Почему россияне идут к нелегальным кредиторам
- Мурашко: В РФ пролечены все дети с гепатитом С
- Как в марте: Москву предупредили о «пронзительном» холоде и гололёде