Голикова: Более 104 млн россиян прошли осмотры и диспансеризацию в 2025 году

Более 104 млн россиян было охвачено профилактическими осмотрами и диспансеризацией в прошлом году. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

«Профилактическими осмотрами и диспансеризацией за 2025 год охвачено более 104,3 миллионов взрослого и детского населения», - заявила зампред правительства.

Голикова указала, что это лишь 93% от всех подлежащих осмотрам граждан.

Ранее в России изменили правила прохождения диспансеризации, добавив скрининги на вирусные гепатиты.

