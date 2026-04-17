Голикова: Более 104 млн россиян прошли осмотры и диспансеризацию в 2025 году
17 апреля 202612:38
Более 104 млн россиян было охвачено профилактическими осмотрами и диспансеризацией в прошлом году. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.
«Профилактическими осмотрами и диспансеризацией за 2025 год охвачено более 104,3 миллионов взрослого и детского населения», - заявила зампред правительства.
Голикова указала, что это лишь 93% от всех подлежащих осмотрам граждан.
Ранее в России изменили правила прохождения диспансеризации, добавив скрининги на вирусные гепатиты.
