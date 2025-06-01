Хинштейн: В Железногорском районе под локомотивом обрушился мост

Минувшей ночью в Железногорском районе Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, сообщил в Telegram врио главы региона Александр Хинштейн.

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По его словам, это случилось на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка. Часть поезда упала на автомобильную дорогу. Тепловоз загорелся, возгорание локализовали. Остальные вагоны остались на путях.

Автодорогу под мостом перекрыли. Хинштейн отметил, что причины случившегося в настоящее время устанавливаются.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост упал на проходивший под ним пассажирский поезд. Погибли семь человек, 69 человек пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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