Хинштейн: В Железногорском районе под локомотивом обрушился мост

По его словам, это случилось на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка. Часть поезда упала на автомобильную дорогу. Тепловоз загорелся, возгорание локализовали. Остальные вагоны остались на путях.

Автодорогу под мостом перекрыли. Хинштейн отметил, что причины случившегося в настоящее время устанавливаются.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост упал на проходивший под ним пассажирский поезд. Погибли семь человек, 69 человек пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

