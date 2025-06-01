Хинштейн: В Железногорском районе под локомотивом обрушился мост
Минувшей ночью в Железногорском районе Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, сообщил в Telegram врио главы региона Александр Хинштейн.
По его словам, это случилось на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка. Часть поезда упала на автомобильную дорогу. Тепловоз загорелся, возгорание локализовали. Остальные вагоны остались на путях.
Автодорогу под мостом перекрыли. Хинштейн отметил, что причины случившегося в настоящее время устанавливаются.
Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост упал на проходивший под ним пассажирский поезд. Погибли семь человек, 69 человек пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru