Москвичам пообещали сильное похолодание и даже сугробы на следующей неделе. Синоптик Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости заявил, что из-за осадков в столице в понедельник сформируется временный снежный покров высотой от двух до пяти сантиметров. Однако Татьяна Позднякова считает, что благодаря дневным температурам и прогретой почве сильных снегопадов не будет.

«В понедельник, действительно, ситуация изменится, мы будем находиться уже в тылу циклона. И ночью, и днем у нас будет мокрый снег вперемешку с дождем. Ветер начнет усиливаться уже в воскресенье во второй половине дня, порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. В понедельник температура в Москве понизится ночью до 0 …+2 градусов, местами до -1, по области уже -2… +2. Местами образуется гололедица. Дневная температура в городе +6… +8 градусов, а по региону до 11 градусов тепла. Поэтому в понедельник будет казаться, что на улице стало пронзительно холодно, прямо как в начале марта. Но я не жду такой погоды, чтобы лепил снег. Будет снег с дождем, но у нас дневная температура все равно положительная, и почва довольно прогретая, оттуда уже идет тепло», — сообщила метеоролог.

Начало недели будет холодным, но в дальнейшем погода будет налаживаться, хотя и довольно медленно, добавила Позднякова.

«В ночь на вторник ночная температура еще сохраняется отрицательная на большей части территории — от -2 до +3 градусов по региону, но существенных осадков уже не ожидается. Днем будет небольшой кратковременный дождь и дневная температура +6 … +11. И ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. Да, это пока еще ниже климатической нормы градуса на 3. Но все-таки в последующем есть надежда, что температура воздуха хотя бы вернется к норме. Хотя желаемого всеми всплеска тепла пока в прогнозах не предусматривается», — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что для растительности это похолодание будет скорее плюсом, чем минусом:

«Во всем надо искать положительные моменты, потому что у нас вегетационный период у растений уже начался. Листья на деревьях распустились или в стадии распускания. И то, что у нас будет холодная погода, это хорошо, потому что не полезут паразиты, которые могут повредить и почки цветочные, и молодую зелень. Мы-то оденемся, а вот природа переживет этот прохладный период и возьмет его себе на пользу».

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказывал НСН, что апрельские похолодания будут кратковременными, а дневные температуры достаточно высокими, поэтому погода не нанесет ущерба озимым культурам.

