Биолог Лялина рассказала о скрытом вреде холодной еды
Отсутствие горячей пищи в рационе может спровоцировать тяжелые последствия для пищеварительной системы. Об этом заявила в беседе с «Лентой.ру» и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.
По словам эксперта, отсутствие горячей еды замедляет перистальтику, может вызывать запоры, нарушает выработку пищеварительных ферментов. Это приводит к раздражению слизистой оболочки желудка и со временем может вызвать гастрит и язвенную болезнь.
«Отсутствие горячей пищи в рационе может привести к сгущению желчи, что увеличивает риск образования камней в желчном пузыре и развития холецистита — воспаления желчного пузыря. Может негативно сказаться на поджелудочной железе, приводя к панкреатиту», — поделилась Лялина.
Биолог пояснила, что организм тратит значительно больше энергии на переваривание холодной еды - ее согревание. Это способно нарушить обмен веществ и вызвать проблемы с усвоением питательных веществ.
Ранее терапевт Александр Козлов рассказал, что жирная морская рыба, ягоды и листовая зелень помогают поддерживать память и когнитивное здоровье.
