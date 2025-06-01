Кобзев: ВСУ атаковали дронами военную часть в Иркутской области
Вооружённые силы Украины с помощью беспилотников атаковали военную часть в Усольском районе Иркутской области. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, атака была совершена дронами по военной части в поселке Средний — это первый подобный инцидент в Сибири. По его словам, также был зафиксирован один удар по зданию в Новомальтинске. Точное количество использованных БПЛА пока не определено.
Кобзев сообщил, что на место происшествия направлены все оперативные службы, включая сотрудников ФСБ, МЧС и бойцов Росгвардии. Губернатор добавил, что тоже выехал на место проишествия.
Кобзев добавил, что источник запуска дронов уже заблокирован — им оказалась фура. Он призвал население сохранять спокойствие и подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что дроны ВСУ атаковали Оленегорск в Мурманской области и Усолье-Сибирское в Иркутской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кобзев: ВСУ атаковали дронами военную часть в Иркутской области
- СМИ: Дроны ВСУ атакуют Мурманскую область
- Песков: Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым
- Губернатор Брянской области объявил 2, 3 и 4 июня днями траура в регионе
- МО РФ: За сутки силы ПВО сбили 100 украинских беспилотников
- Ростех: новые Ил-76МД-90А поступят в ВС России в 2025 году
- РЖД предоставит бесплатный проезд до Брянска для родственников погибших при подрыве моста
- В МЖД подтвердили повреждение пути на перегоне Унеча — Жеча в Брянской области
- Очевидцы рассказали подробности обрушения моста на поезд в Брянской области
- Минобороны: В Сумской области ВС РФ взяли под контроль Алексеевку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru