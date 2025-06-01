Кобзев: ВСУ атаковали дронами военную часть в Иркутской области

По информации губернатора, атака была совершена дронами по военной части в поселке Средний — это первый подобный инцидент в Сибири. По его словам, также был зафиксирован один удар по зданию в Новомальтинске. Точное количество использованных БПЛА пока не определено.

Кобзев сообщил, что на место происшествия направлены все оперативные службы, включая сотрудников ФСБ, МЧС и бойцов Росгвардии. Губернатор добавил, что тоже выехал на место проишествия.

Кобзев добавил, что источник запуска дронов уже заблокирован — им оказалась фура. Он призвал население сохранять спокойствие и подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что дроны ВСУ атаковали Оленегорск в Мурманской области и Усолье-Сибирское в Иркутской области.

