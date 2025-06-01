СМИ: В Брянской области произошло еще одно происшествие с поездом

В Брянской области произошло еще одно происшествие с поездом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, 1 июня примерно в 11:00 утра по московскому времени, злоумышленники подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча-Жеча. Известно, что в тот момент там проезжал путеизмерительный поезд.

Сообщается, что в результате ЧП состав повреждений не получил, никто не пострадал. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.