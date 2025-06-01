СМИ: В Брянской области произошло еще одно происшествие с поездом

В Брянской области произошло еще одно происшествие с поездом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, 1 июня примерно в 11:00 утра по московскому времени, злоумышленники подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча-Жеча. Известно, что в тот момент там проезжал путеизмерительный поезд.

Сообщается, что в результате ЧП состав повреждений не получил, никто не пострадал. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.

При подрыве мостов в Брянской и Курской областях с рельсов сошли 2 поезда

Это уже третий случай подрыва вблизи ж/д за прошедшие сутки. Так, в Брянской области вечером 31 мая в результате обрушения автомобильного моста на пассажирский поезд №86, следовавшего по маршруту Климов-Москва, погибли семь человек, около 70 пострадали.

Ночью 1 июня в Курской области в Железногорском районе на 48-м км трассы Тросна-Калиновка при подрыве ж/д моста был поврежден грузовой поезд. В результате ЧП пострадали машинист и двое его помощников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Железная ДорогаПроисшествиеБрянская ОбластьПоезда

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