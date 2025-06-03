В Госдуме призвали усилить контроль за соцсетями выходцев из Украины

Инциденты с поездами в Брянской и Курской областях, а также атака на аэродромы в Иркутской и Мурманской областях говорят о недоработках спецслужб, заявили в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев и почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Ранее стало известно, что после атаки беспилотников на военный аэродром в Иркутской области объявили в розыск владельца фур, из которых вылетали дроны со взрывчаткой. Оказалось, что это 37-летний уроженец Украины Артем Тимофеев, работавший там диджеем, а несколько лет назад переехавший в Челябинскую область и открывший в 2024 году ИП по грузоперевозкам. Журналисты нашли в его соцсетях фото с Евромайдана, а также поездок в украинские города. Соболев отметил, что проблема не только в Тимофееве.