Если правительства стран начнут раздавать деньги людям просто так, а производством займутся роботы, человечество быстро придет к вымиранию из-за деградации, заявил НСН председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Лучшим способом справиться с безработицей, которая возникнет из-за вытеснения человека с рынка труда искусственным интеллектом, является раздача правительством США денег населению, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X. По его мнению, это было бы лучшим способом гарантировать «всеобщий высокий доход». По его словам, робототехника будет производить товары и услуги в количестве, значительно превышающем рост денежной массы, поэтому инфляции не произойдет. Корнеев уверен, что такой сценарий возможен в теории, но не из-за ИИ.