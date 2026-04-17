Хайп и вымирание: Зачем Маск предложил раздавать деньги на фоне роботизации
Маск получил патенты и огромные средства от американского государства, ему легко говорить о раздаче денег, потому что у него как раз нет никакой необходимости зарабатывать, заявил НСН Валерий Корнеев.
Если правительства стран начнут раздавать деньги людям просто так, а производством займутся роботы, человечество быстро придет к вымиранию из-за деградации, заявил НСН председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
Лучшим способом справиться с безработицей, которая возникнет из-за вытеснения человека с рынка труда искусственным интеллектом, является раздача правительством США денег населению, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X. По его мнению, это было бы лучшим способом гарантировать «всеобщий высокий доход». По его словам, робототехника будет производить товары и услуги в количестве, значительно превышающем рост денежной массы, поэтому инфляции не произойдет. Корнеев уверен, что такой сценарий возможен в теории, но не из-за ИИ.
«Легко говорить, что будет когда-то, когда мы уже не сможем проверить. В обозримом будущем такой сценарий маловероятен, но возможен не из-за искусственного интеллекта, а из-за более правильной организации труда. Понятно, что ИИ может нам помочь, но пока это просто хайп. То, что мы сейчас видим, это большие языковые модели. Они уже приносят пользу в биологии, медицине, повышают производительность труда в этих сферах. Они могут довести материальное производство до высокого уровня, если руководить всем этим будут не те люди, которые ориентируются только на прибыль и свой карман, как и сам Илон Маск. Маск получил большие патенты и средства от американского государства, ему легко говорить, потому что у него как раз нет никакой необходимости зарабатывать. Поэтому это просто хайп», - объяснил он.
Корнеев рассказал, чем закончились эксперименты, когда населению «раздавали деньги просто так».
«В мире такие опыты были, когда людям раздавали деньги, называется это безусловным базовым доходом. Были эксперименты в Финляндии, Швейцарии, но в результате все прекратилось, потому что выяснилось, что люди в принципе перестают что-либо делать, если им раздавать деньги. Люди прекратят развиваться, стремиться к чему-то. Тогда мы получим деградацию и вымирание. Возможно, у некоторых западных верхушек и есть такой план», - отметил он.
Если каждый человек сможет купить себе робота-гуманоида, человечество начнет стремительно деградировать, что приведет к фактическому вымиранию цивилизации, заявил НСН писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
