Переговоры или удар по Буданову: Генералы поспорили об ответе на провокации Киева
Генерал Сергей Липовой и экс-главком Сухопутных войск РФ Владимир Болдырев заявили НСН, что терактами и атаками дронов Киев пытается сорвать переговоры в Стамбуле.
Киев затягивает процесс переговоров, выигрывая время для того, чтобы собраться с мыслями и перевооружиться, заявил в эфире НСН председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Минобороны России ранее отчиталось, что за минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 162 украинских беспилотника. Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что Украина совершила теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Также за минувшие выходные ВСУ совершили ряд терактов на территории России, в результате которых погибли люди. Липовой отметил, что Киеву не нужны ни переговоры, ни мирное соглашение.
«У Украины одна цель - им не нужны переговоры и мир. Поэтому они из кожи вон лезут и делают все, чтобы сорвать эти переговоры, устраивая ряд диверсий, в том числе подрывы мостов. Они это делают в расчете на того, что Россия заявит о нежелании вести переговоры с террористами. Западная пресса только и ждет момента, чтобы обвинить Россию на весь мир в том, что мы якобы не заинтересованы в мирном исходе переговорного процесса. Мы видим в течение двух суток активизацию ВСУ по всем направлениям: атаки дронов, атаки ударных ракет, атаки на железнодорожные мосты. Россия сегодня заявила, что остается приверженной своему курсу и по-прежнему будет настаивать на переговорах. Несложно догадаться, чем сегодня закончится переговорный день: эти переговоры ни к чему не приведут. Киев затягивает процесс переговоров, выигрывает время для того, чтобы собраться с мыслями и перевооружиться, так как оружия сегодня у них категорически не хватает. Ради этого они готовы устроить очередную политическую клоунаду на площадке в Стамбуле», - сказал собеседник НСН.
Некоторые СМИ обратили внимание на то, что Следственный комитет России сначала сообщил о «подрыве опор моста», однако позже заменил трактовку на «обрушение моста». По словам Липового, ведомство пытается преподносить тревожные новости более лояльно, однако россияне и так все знают и понимают.
«Следственный комитет старается преподнести все произошедшее в более лояльном свете, чтобы не наэлектризовать наше общество. Но общество все знает и понимает. Первые сообщения о подрыве уже ничем не закамуфлировать. Но у Следственного комитета своя точка зрения на это», - отметил он.
В свою очередь экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в эфире НСН призвал нанести ответный удар по разведуправлению ВСУ.
«Они это делают, чтобы сорвать переговоры и показать, что у них длинные руки, мол, все могут. В качестве ответной меры не нужен «Орешник», нужно просто ударить по их разведуправлению. Такое нельзя прощать, Буданова нельзя прощать (руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов – прим. НСН). Нужно показать, что мы кое-что умеем», - заключил генерал.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали военную часть в Усольском районе регионе. Он отметил, что это первый подобный инцидент в Сибири. Губернатор добавил, что источник запуска дронов был оперативно заблокирован — им оказалась фура.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru