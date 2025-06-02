Некоторые СМИ обратили внимание на то, что Следственный комитет России сначала сообщил о «подрыве опор моста», однако позже заменил трактовку на «обрушение моста». По словам Липового, ведомство пытается преподносить тревожные новости более лояльно, однако россияне и так все знают и понимают.

«Следственный комитет старается преподнести все произошедшее в более лояльном свете, чтобы не наэлектризовать наше общество. Но общество все знает и понимает. Первые сообщения о подрыве уже ничем не закамуфлировать. Но у Следственного комитета своя точка зрения на это», - отметил он.

В свою очередь экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в эфире НСН призвал нанести ответный удар по разведуправлению ВСУ.

«Они это делают, чтобы сорвать переговоры и показать, что у них длинные руки, мол, все могут. В качестве ответной меры не нужен «Орешник», нужно просто ударить по их разведуправлению. Такое нельзя прощать, Буданова нельзя прощать (руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов – прим. НСН). Нужно показать, что мы кое-что умеем», - заключил генерал.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали военную часть в Усольском районе регионе. Он отметил, что это первый подобный инцидент в Сибири. Губернатор добавил, что источник запуска дронов был оперативно заблокирован — им оказалась фура.

