Провокации перед переговорами: Регионы России столкнулись с БПЛА и терактами
ВСУ пытаются атаковать российские военные аэродромы и выпускают сотни беспилотников по регионам РФ.
За минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 162 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.
Больше всего дронов было перехвачено над Курской областью - 57. Над Белгородской областью был сбит 31 дрон, над Липецкой - 27, над Воронежской - 16, по 11 - над Брянской и Рязанской, шесть - над Орловской, два - над Крымом, один - над Тамбовской областью.
Серия взрывов прогремела над Воронежем вчера около 23:00. Были видны яркие вспышки и грохот, от которого сработали сигнализации у машин и затряслись стекла в оконных рамах. Губернатор региона Александр Гусев сообщил об уничтожении свыше 15 дронов в трех муниципалитетах Воронежской области. По его словам, в результате украинской атаки никто не пострадал. Было повреждено остекление нескольких частных домов и автомобили, напоминает RT. При падении обломков дрона на линию электропередачи произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 «Дон», участок дороги в сторону Ростова временно перекрыт.
Позже, в районе 23:40, взрывы начали греметь над Курском. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что обломки дрона ВСУ попали в верхние этажи девятиэтажного дома. Никто не пострадал.
Затем беспилотники атаковали Липецк и соседние города. Над городом были видны яркие вспышки. По словам главы Липецкой области Игоря Артамонова, пострадал один человек. У него легкие ранения, его жизни ничего не угрожает. Артамонов также предупредил жителей о возможных хлопках в результате разминирования фрагментов БПЛА. По данным СМИ, дроны сбивали на подлете к комбинату НЛМК («Новолипецкий металлургический комбинат» - крупнейший сталелитейный комбинат в России, расположенный в Липецке - прим. НСН).
Из-за падения обломков БПЛА были повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. По словам губернатора региона Павла Малкова, пострадавших нет. По предварительной информации, украинские дроны были нацелены на военный аэродром Дягилево, отмечает URA.ru. Тем не менее, сообщений об атаке на авиабазу не поступало, поскольку все беспилотники были своевременно перехвачены и уничтожены.
В белгородском поселке Пролетарский в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, из-под завалов достали тело женщины. 12-летняя девочка, которая в момент обрушения здания ехала рядом на велосипеде, получила контузию.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших и последствий на земле.
Власти Крыма, Орловской и Тамбовской областей пока никак не комментировали атаки. Тревога также объявлялась в Ивановской и Волгоградской областях.
АТАКИ НА АЭРОДРОМЫ
Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что Украина совершила теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В ведомстве отметили, что все атаки на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отбиты. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территорий, прилегающих к авиабазам, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Пожары уже ликвидированы. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского персонала нет. По данным ведомства, некоторые из причастных к атакам уже задержаны.
В свою очередь губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали военную часть в Усольском районе регионе. Он отметил, что это первый подобный инцидент в Сибири. Губернатор добавил, что источник запуска дронов был оперативно заблокирован — им оказалась фура.
После украинской атаки на аэродромы мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что в городе и области усилят меры безопасности на объектах городской инфраструктуры. Градоначальник добавил, что «Сибирь впервые оказалась под ударом».
«Вчерашний день омрачили события в ряде регионов нашей страны, где совершены вражеские диверсии и налёты. Трагедии с жертвами и пострадавшими из-за подрывов в Брянской и Курской областях. Атаки дронов в Иркутской и Мурманской областях», - сказал он.
В сюжете британского телеканала Sky News говорится, что Украина осуществила террористическую атаку по аэродромам в России от отчаяния.
«Украина явно посчитала, что ей нечего терять», - говорится в материале.
Как отмечает польское издание Mysl Polska, атака на российские аэродромы может стать роковой для президента Украины Владимира Зеленского. Автор статьи Ян Энгельгард отмечает, что операция «Паутина», которую СБУ готовило полтора года, станет политическим самоубийством украинского лидера. Удар по инфраструктуре ядерного сдерживания дает России формальный повод применить ядерное оружие согласно своей доктрине. Маловероятно, что операция прошла без ведома США, но она лишь ухудшит позиции Киева, добавил журналист. По его словам, это серьезный удар по мирным переговорам, отодвигающий перспективу мира.
Помимо атак беспилотниками, за минувшие выходные ВСУ совершили несколько терактов на территории России. Так, вечером 31 мая в Брянской области при обрушении автомобильного моста на пассажирский поезд погибли семь человек, пострадали более 70 граждан, в том числе четверо детей. Утром 1 июня в этом же регионе на перегоне Унеча-Жеча неизвестные подорвали железнодорожный путь в тот момент, когда там проезжал путеизмерительный поезд. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Кроме того, ночью 1 июня в Курской области в Железногорском районе на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка при подрыве ж/д моста был поврежден грузовой поезд. В результате ЧП пострадали машинист и двое его помощников.
Однако, несмотря на все провокации украинской стороны, переговоры делегаций двух стран все же состоятся. Об этом заявил член российской переговорной группы, замминистра обороны России Александр Фомин, отмечает «Свободная пресса».
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