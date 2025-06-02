Провокации перед переговорами: Регионы России столкнулись с БПЛА и терактами

Больше всего дронов было перехвачено над Курской областью - 57. Над Белгородской областью был сбит 31 дрон, над Липецкой - 27, над Воронежской - 16, по 11 - над Брянской и Рязанской, шесть - над Орловской, два - над Крымом, один - над Тамбовской областью.

Серия взрывов прогремела над Воронежем вчера около 23:00. Были видны яркие вспышки и грохот, от которого сработали сигнализации у машин и затряслись стекла в оконных рамах. Губернатор региона Александр Гусев сообщил об уничтожении свыше 15 дронов в трех муниципалитетах Воронежской области. По его словам, в результате украинской атаки никто не пострадал. Было повреждено остекление нескольких частных домов и автомобили, напоминает RT. При падении обломков дрона на линию электропередачи произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 «Дон», участок дороги в сторону Ростова временно перекрыт.



Позже, в районе 23:40, взрывы начали греметь над Курском. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что обломки дрона ВСУ попали в верхние этажи девятиэтажного дома. Никто не пострадал.