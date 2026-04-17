Мурашко: В РФ пролечены все дети с гепатитом С
17 апреля 202612:56
Все дети с гепатитом С в России пролечены в России. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
Он напомнил, что к 2030 году необходимо выполнить поручение президента Владимира Путина и свести к минимуму заболеваемость гепатитом С.
«Важное достижение: уже сегодня пролечены все дети с гепатитом С. Они войдут во взрослую жизнь здоровыми. Это наша с вами победа», - цитирует Мурашко РИА Новости.
Между тем в России ученые создали препарат для терапии гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR/Cas9.
