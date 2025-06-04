«Подпишут капитуляцию!»: Долгов об отказе Зеленского от российского меморандума
Если украинской стороне не нравится предложенный Москвой меморандум, значит чуть позже Киев подпишет свою капитуляцию, сказал НСН Константин Долгов.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно мирное соглашение, некоторые люди из его окружения уже начали искать для себя пути отхода, сказал в эфире НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Зеленский ранее заявил, что Украина и ее союзники не станут «воспринимать всерьез» подготовленный Россией меморандум с условиями прекращения огня, поскольку считает его «ультиматумом». Украина предлагает прекращение огня до проведения встречи президентов по вопросу о мире, заявил Зеленский. Он предложил России на выбор место проведения такой встречи – Стамбул, Ватикан или Швейцарию, а также сказал, что Киев готов на переговоры с понедельника в любой день. Долгов назвал украинского лидера провокатором и террористом.
«Владимир Путин абсолютно прав в своих сегодняшних оценках, заявив, что Зеленскому не нужен никакой мир. Некоторые люди вокруг Зеленского уже начинают потихоньку искать какие-то отходные пути для себя. Зеленскому не нужен мир, потому что как только прекратятся боевые действия, он мгновенно станет не нужен своим западным хозяевам. Сейчас задача Зеленского – окончательно подорвать всяческие мирные усилия. Он – мелкий провокатор и террорист. Террористам нужна нестабильность, мутная вода, в которой они ловят свою рыбку», - сказал собеседник НСН.
По его словам, если украинская сторона не подпишет меморандум.
«Их время сочтено. Лично у Зеленского нет никаких политических перспектив. Если им не нравится наш меморандум, не нравятся наши политические и мирные предложения, значит они будут иметь дополнительные колоссальные проблемы на поле боя. Не подпишут меморандум, значит позже подпишут капитуляцию», - заключил Долгов.
Путин заявил, что украинские власти, ранее грезившие о стратегическом поражении России на поле боя, теперь перешли к организации террористических актов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». На совещании с членами правительства российский лидер указал, что несмотря на это Киев продолжает просить о приостановке боевых действий на 30 суток и больше, а также о встрече на высшем уровне.
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