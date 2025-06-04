Зеленский ранее заявил, что Украина и ее союзники не станут «воспринимать всерьез» подготовленный Россией меморандум с условиями прекращения огня, поскольку считает его «ультиматумом». Украина предлагает прекращение огня до проведения встречи президентов по вопросу о мире, заявил Зеленский. Он предложил России на выбор место проведения такой встречи – Стамбул, Ватикан или Швейцарию, а также сказал, что Киев готов на переговоры с понедельника в любой день. Долгов назвал украинского лидера провокатором и террористом.



«Владимир Путин абсолютно прав в своих сегодняшних оценках, заявив, что Зеленскому не нужен никакой мир. Некоторые люди вокруг Зеленского уже начинают потихоньку искать какие-то отходные пути для себя. Зеленскому не нужен мир, потому что как только прекратятся боевые действия, он мгновенно станет не нужен своим западным хозяевам. Сейчас задача Зеленского – окончательно подорвать всяческие мирные усилия. Он – мелкий провокатор и террорист. Террористам нужна нестабильность, мутная вода, в которой они ловят свою рыбку», - сказал собеседник НСН.