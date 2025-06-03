СК РФ квалифицировал подрывы в Брянской и Курской областях как теракты

По её словам, инциденты, произошедшие в период с 31 мая по 1 июня 2025 года, стали причиной схода пассажирского, товарного и диагностического составов.

«В результате террористических актов 7 человек погибли, медицинская помощь оказывается 113 пострадавшим, среди которых есть дети», - сказала Петренко.

Она добавила, что в ходе первоначальных следственных действий были изъяты части взрывных устройств, иные вещественные доказательства, допрошены свидетели и потерпевшие, а также сотрудники ОАО «РЖД».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил главе МИД РФ Сергею Лаврову соболезнования в связи с жертвами в результате подрыва мостов в Курской и Брянской областях, сообщает «Свободная пресса».

