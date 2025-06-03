СК РФ квалифицировал подрывы в Брянской и Курской областях как теракты

одрывы участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях были квалифицированы как теракт. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

РЖД сообщила о гибели машиниста, спасшего пассажиров при крушении под Брянском

По её словам, инциденты, произошедшие в период с 31 мая по 1 июня 2025 года, стали причиной схода пассажирского, товарного и диагностического составов.

«В результате террористических актов 7 человек погибли, медицинская помощь оказывается 113 пострадавшим, среди которых есть дети», - сказала Петренко.

Она добавила, что в ходе первоначальных следственных действий были изъяты части взрывных устройств, иные вещественные доказательства, допрошены свидетели и потерпевшие, а также сотрудники ОАО «РЖД».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил главе МИД РФ Сергею Лаврову соболезнования в связи с жертвами в результате подрыва мостов в Курской и Брянской областях, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ТерактыКурская ОбластьБрянская ОбластьВзрывСледственный Комитет Рф

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