СК РФ квалифицировал подрывы в Брянской и Курской областях как теракты
одрывы участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях были квалифицированы как теракт. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
По её словам, инциденты, произошедшие в период с 31 мая по 1 июня 2025 года, стали причиной схода пассажирского, товарного и диагностического составов.
«В результате террористических актов 7 человек погибли, медицинская помощь оказывается 113 пострадавшим, среди которых есть дети», - сказала Петренко.
Она добавила, что в ходе первоначальных следственных действий были изъяты части взрывных устройств, иные вещественные доказательства, допрошены свидетели и потерпевшие, а также сотрудники ОАО «РЖД».
Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил главе МИД РФ Сергею Лаврову соболезнования в связи с жертвами в результате подрыва мостов в Курской и Брянской областях, сообщает «Свободная пресса».
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