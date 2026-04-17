Людям нужны легальные и, главное, доступные источники кредитования для закрытия базовых потребностей, а когда их нет, они обращаются к нелегальным кредиторам. Об этом НСН рассказала исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

Более трети (38%) опрошенных клиентов МФО заявили о готовности обратиться к нелегальным кредиторам. Об этом говорится в исследовании Национальной платежной ассоциации (НПА) при участии исследовательской компании НАФИ, пишут «Известия». Михайлова объяснила эту статистику.

«Конечно, это тревожный сигнал. Мы организовывали опрос людей, которые за последний год пользовались услугами микрофинансовых организаций. Значительные ограничения в регулировании в отношении легальных кредиторов, особенно все, что связано с требованиями по биометрии, вынуждают людей обращаться к нелегальным, так как им нужны заемные средства для поддержания своего привычного уровня жизни. Это и оплата расходов для легализации тех же трудовых мигрантов. Мы видим, на что люди берут займы. И понятно, что ужесточение требований никак не влияет на спрос. Это миф, что сами кредиторы навязывают бесконечно свои кредиты. Людям нужен источник легальных заемных средств», - рассказала она.