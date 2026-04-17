В райцентр за биометрией: Почему россияне идут к нелегальным кредиторам
Мария Михайлова раскрыла НСН, что сегодня человеку ради того, чтобы иметь возможность легально взять кредит, надо из села ехать в районный центр и сдавать биометрию, что только обременяет его.
Людям нужны легальные и, главное, доступные источники кредитования для закрытия базовых потребностей, а когда их нет, они обращаются к нелегальным кредиторам. Об этом НСН рассказала исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
Более трети (38%) опрошенных клиентов МФО заявили о готовности обратиться к нелегальным кредиторам. Об этом говорится в исследовании Национальной платежной ассоциации (НПА) при участии исследовательской компании НАФИ, пишут «Известия». Михайлова объяснила эту статистику.
«Конечно, это тревожный сигнал. Мы организовывали опрос людей, которые за последний год пользовались услугами микрофинансовых организаций. Значительные ограничения в регулировании в отношении легальных кредиторов, особенно все, что связано с требованиями по биометрии, вынуждают людей обращаться к нелегальным, так как им нужны заемные средства для поддержания своего привычного уровня жизни. Это и оплата расходов для легализации тех же трудовых мигрантов. Мы видим, на что люди берут займы. И понятно, что ужесточение требований никак не влияет на спрос. Это миф, что сами кредиторы навязывают бесконечно свои кредиты. Людям нужен источник легальных заемных средств», - рассказала она.
При этом Михайлова уточнила, что ужесточение регулирования легальных финансовых организаций не поможет решить проблему, а в отношении нелегальных кредиторов сегодня делается недостаточно.
«Если зайдете в интернет, вы обнаружите там массу «интересных» предложений вплоть до залога квартиры частному лицу. Гражданский кодекс разрешает физическим лицам и организациям предоставлять деньги взаймы, но цифровизация превратила эту возможность в никак не регулируемый бизнес. Понятно, что Банк России пытается блокировать такие сайты, но это капля в море. Нужны гораздо более жесткие меры в отношении тех, кто превратил возможность Гражданского кодекса в нелегальный бизнес, и более разумное регулирование в отношении легальных зарегистрированных кредиторов. Почему человек, который хочет взять 30 тысяч рублей, должен ехать из села в районный центр для того, чтобы просто сдать биометрию на случай, если ему потребуются деньги?», - подытожила она.
Ранее стало известно, что российские банки и микрофинансовые организации активизировали продажу просроченных долгов граждан коллекторам на фоне роста проблемной задолженности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
