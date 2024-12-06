Сирийские войска атаковали боевиков в Хаме при поддержке ВКС России

Сирийская армия нанесла удар по скоплениям террористов в северной и южной частях провинции Хама при поддержке Воздушно-космических сил России. Об этом в своем аккаунте в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщило Минобороны Сирии.

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В ведомстве отметили, что десятки боевиков были ранены и ликвидированы, также удалось уничтожить военную технику.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что российские военные продолжают оказывать помощь Сирии в противостоянии террористам, однако боевые действия идут в «зоне ответственности» сирийской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
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