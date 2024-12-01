Захват оружия и ответ ВВС: Боевики в Сирии продолжили наступление

ЗАХВАТ ОРУЖИЯ

В Сирии протурецкие боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (запрещенная в РФ террористическая организация) захватили установку «Ураган». Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». Отмечается, что террористы получили установку с полным боекомплектом. Источник опубликовал фото, на котором видно, как члены группировки управляют реактивной системой.

«Ураган» — это советская РСЗО калибра 220 миллиметров. Комплекс был принят на вооружение в 1975 году.

Канал также сообщил, что 1 декабря радикалы захватили и новый иранский беспилотник Alabil-3. Известно, что БПЛА был оставлен на авиабазе Квейрис недалеко от Алеппо. Такие средневысотные ударные дроны могут эффективно поражать движущиеся цели за счет наводимых по лучу лазера боеприпасов. Кроме ударной функции они могут подсвечивать цели и для 152-миллиметровых управляемых снарядов «Краснополь», которые также могут уничтожать подвижные цели.