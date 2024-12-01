Захват оружия и ответ ВВС: Боевики в Сирии продолжили наступление
Террористы в Сирии захватили установку «Ураган», мощный иранский беспилотник и несколько воздушных суден.
В Сирии террористы продолжили новое противостояние с правительственными войсками. Уже известно о захвате радикалами нескольких единиц действующего оружия и занятии боевиками новых территорий. Однако сирийская армия при помощи российских военных дает отпор противникам.
ЗАХВАТ ОРУЖИЯ
В Сирии протурецкие боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (запрещенная в РФ террористическая организация) захватили установку «Ураган». Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». Отмечается, что террористы получили установку с полным боекомплектом. Источник опубликовал фото, на котором видно, как члены группировки управляют реактивной системой.
«Ураган» — это советская РСЗО калибра 220 миллиметров. Комплекс был принят на вооружение в 1975 году.
Канал также сообщил, что 1 декабря радикалы захватили и новый иранский беспилотник Alabil-3. Известно, что БПЛА был оставлен на авиабазе Квейрис недалеко от Алеппо. Такие средневысотные ударные дроны могут эффективно поражать движущиеся цели за счет наводимых по лучу лазера боеприпасов. Кроме ударной функции они могут подсвечивать цели и для 152-миллиметровых управляемых снарядов «Краснополь», которые также могут уничтожать подвижные цели.
На авиабазе Квайрес террористам также удалось захватить советский зенитный ракетный комплекс С-200, вертолет Ми-8 и учебно-боевой самолет L-39. При этом СМИ не уточнили, исправна ли полученная боевиками техника. До этого члены ХТШ также выкладывали фото на фоне захваченного ими в Алеппо зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства «Панцирь».
По данным «Syria News», повстанцы получают подкрепление и военную технику через северные границы. Известно, что боевикам удалось захватить уже более 40% районов Алеппо.
30 ноября террористы атаковали генконсульство Ирана в провинции. Официальный представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи сообщил, что в результате нападения никто не пострадал.
К тому же командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами подтвердил гибель начальника корпуса иранских военных советников в Сирии генерал-майора КСИР Киюмарса Пурхашеми. Он отметил, что военный умер в результате атаки террористов на севере Сирии и возложил ответственность за активизацию боевиков в республике на Израиль.
«… (Израиль) потерпел стратегическое поражение в секторе Газа и Ливане и не смог достичь своей дьявольской цели по установлению господства над фронтом исламского сопротивления. Теперь террористы под контролем (Израиля – прим. НСН) осуществили очередные жестокие атаки на Сирию, получив ответ армии и ополчения этой страны» - приводит слова Салами пресс-служба КСИР.
Ранее также сообщалось, что радикалы смогли прорваться в провинцию Хама, однако позже командование ВС Сирии опровергло эту информацию. Накануне Telegram-канал «Рыбарь» также писал, что в Деръа боевики начали вооруженное восстание. А из зоны безопасности Эт-Танф, находящейся под контролем США на юге Хомса, другие подразделения радикалов атаковали Дейр эз-Зор.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ БОЕВИКАМ
Телеканал «Аль-Ихбария» со ссылкой на источник в МО республики сообщил, что сирийская армия взяла под контроль несколько важных районов к северу от города Хама.
«Подразделениям наших Вооруженных сил удалось взять под контроль ряд районов после изгнания из них террористов, наиболее важными из которых были Калаат аль-Мадик и Маардас», - передает СМИ.
По информации источника, в провинции были уничтожены десятки террористов, но части из них удалось скрыться. Известно, что подразделения, которые в ночное время действовали в северных окрестностях Хамы, усилили оборонительные линии огневыми средствами, личным составом и военной техникой, не позволив боевикам прорваться.
Отмечается, что сирийская авиация продолжает уничтожать опорные пункты террористов в окрестностях Алеппо и Идлиба. Так, 1 декабря ВВС Сирии разгромили колонну бронетехники террористов на трассе Алеппо — Дамаск (М-5), сорвав наступление боевиков. «Аль-Ихбария» со ссылкой на Минобороны Сирии также передавал, что за последние три дня сирийская армия уничтожила около тысячи террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ террористическая организация).
Москва пообещала Дамаску дополнительную военную помощь в течение 72 часов. Агентство «Reuters» со ссылкой на источники в сирийской армии также сообщило, что на севере Сирии российские и сирийские боевые самолеты нанесли новый удар по удерживаемому радикалами городу Идлиб. Отмечается, что авиация ВКС РФ и САР наносит удары по линиям снабжения, оружейным складам и местам дислокации террористов. Сирийские власти также перебросили на север провинции Хомс подкрепления с тяжелым вооружением.
Российский военный корреспондент Олег Блохин, работавший в Сирии, считает, что для улучшения обстановки в республике России следует сконцентрировать силы в Латакии и Тартусе, начав самостоятельно заново формировать сирийскую армию.
«Наши сворачивают группировки в Алеппо, Хаме, Д. Зоре и других пунктах, что вполне логично и правильно. С тем количеством личного состава, вооружений и техники они никаких задач не могут выполнить просто физически. Чтобы было понятно, по всей провинции Алеппо наших в общей сложности находилось порядка 120 человек», - написал он в своем Telegram-канале.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
27 ноября террористы ХТШ начали крупное наступление на Алеппо. Тогда им удалось захватить деревню Кафер-Бесме, а также высоты Эль-Рагиб, Куптан, Акыль и Даббабат. Позже сами боевики объявили о взятии под контроль 13 деревень, в том числе стратегически важных городов Анджара и Урм-ас-Сугра, а также одной из крупнейших баз сирийской армии — Базу 46. 28 ноября издание «Sabah» сообщило о захвате более 30 сельских населенных пунктов и 10 районов в Алеппо.
Повстанцы атаковали аэропорт, расположенный восточнее от этой провинции, на котором находились проиранские боевые подразделения. Террористы расположились в нескольких километрах от городов Нуббул и Аз-Захра, где находились крупные силы ливанского движения «Хезболла», поддерживающего Дамаск.
Уже к вечеру 29 ноября антиправительственные формирования расширили зону контроля и закрепились в западной части Алеппо. В Сети появились кадры, на которых видно, как террористы с оружием в руках ходят в различных районах этого населенного пункта.
Ранее сирийский президент Башар Асад в разговоре с президентом ОАЭ Мухаммадом бен Зайдом аль-Нахайяном заявил, что его страна способна победить террористов с помощью союзников и друзей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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