Перешел под контроль сирийской армии Калаат аль-Мадык, спокойной остается обстановка в городе Хама, даже несмотря на то, что в течение суток несколько раз срабатывали системы ПВО на городском военном аэродроме. Фиксировалась работа ПВО и в Масиафе.

Вместе с тем со стороны Маарет ан-Нуумана боевики тянут технику и подкрепления, сложная обстановка и в окрестностях Калаат аль-Мадыка и регионе гор Шашабо — населенные пункты на гряде контролируют отряды боевиков.

Отмечается, что удержание Аль-Латамнинского выступа и Калъат аль-Мадыка облегчает продвижение сирийской армии. Однако взятие под контроль других населенных пунктов и тактически важных высот может быть затруднено, если сохранится проблема с насыщением фронта, заявил «Рыбарь».

РОССИЯ ПОМОГЛА

Весомый вклад в успехи сирийской армии внесли воздушно-космические силы России — при помощи российских войск за сутки были уничтожены по меньше мере 320 боевиков, сообщило РИА Новости.

В частности, ракетно-бомбовые удары были нанесены по складам боеприпасов и вооружения, местам скопления боевиков и техники, пунктам управления, позициям РСЗО и артиллерии.

Кроме того, удалось ликвидировать 63 единицы бронированной и автомобильной техники.

КУРДЫ СДАЮТСЯ

Если в городе Хама все относительно спокойно, то про позиции курдов сказать этого точно нельзя. Так, протурецкая террористическая группировка «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) выбила возглавляемый курдами альянс «Сирийские демократические силы» из Тель-Рифата, заявил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

Он добавил, что сейчас ХТШ пытается расширить зону контроля в провинции Халеб (Алеппо), не пытаясь, впрочем, наступать на Хаму.

Известно из сообщения Telegram-канала «Военный обозреватель» и то, что радикалами захвачено оружие на авиабазе Квайрис под Алеппо (обстановка в самом городе также остается сложной — здесь террористам и сирийской оппозиции эффективно сопротивляются только местные курды): зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», зенитно-ракетный комплекс «С-200», вертолет Ми-8 и учебно-боевой самолет L-39. Также боевики завладели стрелковым оружием, боеприпасами и бронетехникой.

На фоне успешного наступления радикалов руководство Курдских отрядов самообороны выступило с обращением к молодежи Сирии с призывом к «сирийцам, арабам, курдам, армянам, ассирийцам, черкесам и туркменам» вступать в ряды сопротивления Сирийских демократических сил.