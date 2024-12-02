Побежали обратно: Сирийские войска начали контрнаступление на протурецких боевиков
На фоне успехов боевиков в Сирии и сдачи курдами населенных пунктов Башар Асад хочет переговоров с Турцией, дипломатические отношения с которой не поддерживаются с 2012 года.
Сирийская армия под командованием сирийского лидера Башара Асада начала активное контрнаступление против боевиков, что позволило существенно стабилизировать обстановку в провинции Хама. Об этом сообщил Telegram-канал «Рыбарь».
Так, сирийские войска заявили об освобождении ряда ранее утраченных населенных пунктов. В частности, к вечеру 1 декабря было освобождено поселение Хальфая. Вместе с тем статус города Сурана пока что неясен.
Кроме того, сирийская армия подверглась ударам беспилотников и ведет бой с мобильными разъездами боевиков близ Тайбат аль-Имама. Однако атака FPV-дронов не смога остановить контрнаступления правительственных войск, которые продолжают движение на север в сторону Хан Шейхуна, который пока контролируют боевики.
Перешел под контроль сирийской армии Калаат аль-Мадык, спокойной остается обстановка в городе Хама, даже несмотря на то, что в течение суток несколько раз срабатывали системы ПВО на городском военном аэродроме. Фиксировалась работа ПВО и в Масиафе.
Вместе с тем со стороны Маарет ан-Нуумана боевики тянут технику и подкрепления, сложная обстановка и в окрестностях Калаат аль-Мадыка и регионе гор Шашабо — населенные пункты на гряде контролируют отряды боевиков.
Отмечается, что удержание Аль-Латамнинского выступа и Калъат аль-Мадыка облегчает продвижение сирийской армии. Однако взятие под контроль других населенных пунктов и тактически важных высот может быть затруднено, если сохранится проблема с насыщением фронта, заявил «Рыбарь».
РОССИЯ ПОМОГЛА
Весомый вклад в успехи сирийской армии внесли воздушно-космические силы России — при помощи российских войск за сутки были уничтожены по меньше мере 320 боевиков, сообщило РИА Новости.
В частности, ракетно-бомбовые удары были нанесены по складам боеприпасов и вооружения, местам скопления боевиков и техники, пунктам управления, позициям РСЗО и артиллерии.
Кроме того, удалось ликвидировать 63 единицы бронированной и автомобильной техники.
КУРДЫ СДАЮТСЯ
Если в городе Хама все относительно спокойно, то про позиции курдов сказать этого точно нельзя. Так, протурецкая террористическая группировка «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) выбила возглавляемый курдами альянс «Сирийские демократические силы» из Тель-Рифата, заявил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
Он добавил, что сейчас ХТШ пытается расширить зону контроля в провинции Халеб (Алеппо), не пытаясь, впрочем, наступать на Хаму.
Известно из сообщения Telegram-канала «Военный обозреватель» и то, что радикалами захвачено оружие на авиабазе Квайрис под Алеппо (обстановка в самом городе также остается сложной — здесь террористам и сирийской оппозиции эффективно сопротивляются только местные курды): зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», зенитно-ракетный комплекс «С-200», вертолет Ми-8 и учебно-боевой самолет L-39. Также боевики завладели стрелковым оружием, боеприпасами и бронетехникой.
На фоне успешного наступления радикалов руководство Курдских отрядов самообороны выступило с обращением к молодежи Сирии с призывом к «сирийцам, арабам, курдам, армянам, ассирийцам, черкесам и туркменам» вступать в ряды сопротивления Сирийских демократических сил.
По мнению военкора Олега Блохина, высказанному им в своем Telegram-канале, успехи боевиков в Сирии — в первую очередь вина местных властей, которые, опасаясь переворота, уничтожали сильный командиров и грабили собственный народ вместо укрепления армии, построения союза с курдами и подготовки к новым угрозам (прежде всего со стороны Турции).
ЭРДОГАН ПОЖМЕТ РУКУ?
Вместе с тем на фоне обострения в Сирии Асад приступил к налаживанию контакта с Турцией, несмотря на разорванные в 2012 году дипломатические отношения, сообщила газета Türkiye.
По данным издания, через двух посредников глава Сирии направил предложение о переговорах Стамбулу. Издание утверждает, что сирийский лидер через двух посредников направил Стамбулу предложение о переговорах.
«Асад, не пожавший руку президенту Эрдогану, который настойчиво протягивает ему ее в течение года, увидел цену своей ошибки», — отмечает турецкое издание Hürriyet.
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