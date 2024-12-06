«Свержение режима»: Генерал Липовой допустил, что Россия потеряет Сирию как союзника

«Если бы не помощь России, в Сирии бы давно сменился режим, Сирия бы превратилась в колонию. Сейчас вновь вспыхнула эскалация по свержению законного режима. Россия оказывает всяческую помощь. Мы надеемся, что сирийская армия при поддержке России сумеет отогнать оппозицию, сумеет навести порядок. И дальше ожидаем диалог на выгодных условиях для руководства Сирии. Но вероятность, что Россия потеряет Сирию как союзника, всегда существовала. Конечно, эта вероятность сейчас несколько возросла», - отметил он.

По его словам, на территории Сирии завязаны политические и экономические интересы США, Великобритании и Турции, а нахождение любых иностранных войск в стране незаконно.

«На территории Сирии завязаны политические и экономические интересы многих ведущих стран – например, США, Великобритании, Турции. Эти страны хотят получить доступ к нефти и газу, к другим природным ресурсам, которые находятся не территории Сирии. Все предложения со стороны США и Турции, которые направлены на свержение режима и легализацию боевиков, Асадом воспринимаются негативно. Если сесть за стол переговоров с оппозицией, с боевиками, сценарии будут неутешительными. Россия твердо стоит на принципах равноправия и оказания помощи в рамках договоров. Все остальные страны находятся на территории Сирии незаконно, у России с Сирией есть договоренности», - заключил собеседник НСН.

Российские военные продолжают оказывать помощь Сирии в противостоянии террористам, однако боевые действия идут в «зоне ответственности» сирийской армии, сообщил ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, передает «Радиоточка НСН».

