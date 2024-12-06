«Свержение режима»: Генерал Липовой допустил, что Россия потеряет Сирию как союзника
Если бы не помощь России, в Сирии бы давно сменился режим, страна бы превратилась в колонию, заявил НСН Сергей Липовой.
Силы оппозиции в Сирии хотят свержения режима Башара Асада, в таком случае Россия потеряет союзника в лице Сирии, заявил НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя наступление антиправительственных сил в Сирии, выразил надежду, что «марш оппозиции» продолжится без происшествий. Он отметил, что уже предлагал президенту Сирии Башару Асаду начать переговоры, однако тот не согласился. Он отметил, что Хомс уже в руках оппозиции, и речь идет о походе на Дамаск. Липовой отметил, что Россия все-таки надеется на положительный исход и всячески помогает в этой эскалации.
«Если бы не помощь России, в Сирии бы давно сменился режим, Сирия бы превратилась в колонию. Сейчас вновь вспыхнула эскалация по свержению законного режима. Россия оказывает всяческую помощь. Мы надеемся, что сирийская армия при поддержке России сумеет отогнать оппозицию, сумеет навести порядок. И дальше ожидаем диалог на выгодных условиях для руководства Сирии. Но вероятность, что Россия потеряет Сирию как союзника, всегда существовала. Конечно, эта вероятность сейчас несколько возросла», - отметил он.
По его словам, на территории Сирии завязаны политические и экономические интересы США, Великобритании и Турции, а нахождение любых иностранных войск в стране незаконно.
«На территории Сирии завязаны политические и экономические интересы многих ведущих стран – например, США, Великобритании, Турции. Эти страны хотят получить доступ к нефти и газу, к другим природным ресурсам, которые находятся не территории Сирии. Все предложения со стороны США и Турции, которые направлены на свержение режима и легализацию боевиков, Асадом воспринимаются негативно. Если сесть за стол переговоров с оппозицией, с боевиками, сценарии будут неутешительными. Россия твердо стоит на принципах равноправия и оказания помощи в рамках договоров. Все остальные страны находятся на территории Сирии незаконно, у России с Сирией есть договоренности», - заключил собеседник НСН.
Российские военные продолжают оказывать помощь Сирии в противостоянии террористам, однако боевые действия идут в «зоне ответственности» сирийской армии, сообщил ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, передает «Радиоточка НСН».
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