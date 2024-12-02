«Большая игра»: В Турции назвали бои в Сирии не противоречащими интересам Анкары
Турция поддерживает «Сирийскую национальную армию», вместе с тем имеет контакты с боевиками из «Хайят Тахрир аш-Шам», отметил в эфире НСН Икбаль Дюрре.
Наступление боевиков в Сирии в целом не противоречит интересам Турции на сирийском направлении, заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН.
Сирийская арабская армия (САА) президента Башара Асада, несколько дней сдававшая без боя десятки населенных пунктов, военные аэродромы и арсеналы оружия боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) и другим повстанцам, перешла в контрнаступление на одном из участков фронта. По данным военкоров, вчера САА отбила у террористов несколько деревень в провинции Хама. Организованное сопротивление боевикам на первых порах оказали только курды, однако ключевой для них город Тель-Рифат на севере Сирии курдские бойцы сдали. Боевики в Алеппо поднимали турецкие флаги и демонстрировали приветствие турецких националистов.
«То, что происходит, совпадает с общей политикой Турции на сирийском направлении. В последних событиях задействованы в основном две ключевые организации. Первая – «Сирийская национальная армия» (вооруженная сирийская оппозиционная структура - ред. НСН) которая поддерживается Турцией, это всем известно. Вторая – это «Хайят Тахрир аш-Шам». Вторая организация в Турции считается террористической, но, несмотря на это, между ними есть таможенный пункт, который работает. То есть, несмотря на то, что в Турции эта организация террористическая, де-факто контакты есть. Следовательно, у Турции есть наблюдательные пункты в Идлибе, из которых эти организации вышли, а Турция не помешала им. Понятно, что все, что они сейчас делают, на самом деле не противоречит интересам Турции в целом на сирийском направлении», - сказал Дюрре.
Вместе с тем политолог отметил, что события в Сирии выгодны в том числе Израилю и странам Запада.
«Все могло быть по-другому, если бы в течение прошедших двух лет с Асад и президент Турции Эрдоган встречались. Они не встретились, поэтому теперь уже ситуация отчасти вышла из под контроля. За всем, что сейчас происходит, видеть только руку Турции не справедливо. Тут идет большая игра, в том числе западные страны, отчасти Великобритания и США, в этом тоже заинтересованы, потому что эти организации, которые сейчас действуют, террористические, не важно – они заполняют тот вакуум, который был создан после выхода оттуда «Хезболлы» (ливанское шиитское движение - ред. НСН), то есть проиранских сил. Следовательно, они действуют там против интересов Ирана в первую очередь. В этом контексте в их продвижении заинтересованы не только Турция, Великобритания или США, но в том числе и Израиль. Понятно, почему они вешают турецкие флаги», - указал собеседник НСН.
Дюрре подчеркнул, что многое будет зависеть от помощи со стороны России, поскольку Башар Асад не сможет справиться с боевиками своими силами.
«Теперь уже многое зависит от того, будет ли поддерживать и когда будет поддерживать Россия в полном объеме Асада, чтобы он обратно все эти территории забрал, потому что это очень сложный процесс будет. Асад сам не может справиться. Иран не в состоянии в этом активно участвовать. У Асада единственная надежда будет на Россию, если Асад захочет все эти территории забрать обратно. А Россия, конечно, сейчас сама находится в таком положении… Поэтому посмотрим, как ситуация будет дальше развиваться», - добавил он.
Ранее газета Türkiye сообщила, что Башар Асад на фоне последних событий в стране начал искать контакты с Турцией. Издание, ссылаясь на свои источники, сообщает, что сирийский лидер через двух посредников направил властям Турции предложение о переговорах. Газета отметила, что до настоящего времени Асад не отвечал на протянутую ему Турцией руку, передает «Радиоточка НСН».
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