«Большая игра»: В Турции назвали бои в Сирии не противоречащими интересам Анкары

Наступление боевиков в Сирии в целом не противоречит интересам Турции на сирийском направлении, заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН.

Сирийская арабская армия (САА) президента Башара Асада, несколько дней сдававшая без боя десятки населенных пунктов, военные аэродромы и арсеналы оружия боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) и другим повстанцам, перешла в контрнаступление на одном из участков фронта. По данным военкоров, вчера САА отбила у террористов несколько деревень в провинции Хама. Организованное сопротивление боевикам на первых порах оказали только курды, однако ключевой для них город Тель-Рифат на севере Сирии курдские бойцы сдали. Боевики в Алеппо поднимали турецкие флаги и демонстрировали приветствие турецких националистов.