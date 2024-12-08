СМИ: Сирийские боевики контролируют центр Хомса

Боевики в Сирии контролируют центр Хомса, сообщает агентство Anadolu.

Город захватили антиправительственные группировки. Теперь им открыт путь к Дамаску.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад просит американские власти помочь остановить военные действия с террористами, которые захватили часть территории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
ТЕГИ:Сирия

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