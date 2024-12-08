СМИ: Сирийские боевики контролируют центр Хомса
8 декабря 202403:01
Боевики в Сирии контролируют центр Хомса, сообщает агентство Anadolu.
Город захватили антиправительственные группировки. Теперь им открыт путь к Дамаску.
Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад просит американские власти помочь остановить военные действия с террористами, которые захватили часть территории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru