«Теряем союзника»: Чем для России обернется «марш оппозиции» в Сирии

Ранее посольство России в Дамаске призвало россиян покинуть территорию Сирии, а политологи оценивают причины и последствия нового витка эскалации.

РОССИЯ ТЕРЯЕТ СОЮЗНИКА

Силы оппозиции в Сирии хотят свержения режима Башара Асада, в таком случае Россия потеряет союзника в лице Сирии, заявил НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.

«Если бы не помощь России, в Сирии бы давно сменился режим, Сирия бы превратилась в колонию. Сейчас вновь вспыхнула эскалация по свержению законного режима. Россия оказывает всяческую помощь. Мы надеемся, что сирийская армия при поддержке России сумеет отогнать оппозицию, сумеет навести порядок. И дальше ожидаем диалог на выгодных условиях для руководства Сирии. Но вероятность, что Россия потеряет Сирию как союзника, всегда существовала. Конечно, эта вероятность сейчас несколько возросла», - отметил он.

По его словам, на территории Сирии завязаны политические и экономические интересы США, Великобритании и Турции, а нахождение любых иностранных войск в стране незаконно.

При этом старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН отметил, что конфликт в Сирии с подачи Турции может завершиться «экономически», так как противники Эрдогана могут просто не одобрить ему кредиты, а поддержать финансово Сирию.

«Силы Асада отступают, потому что не умеют, а часто и не хотят воевать. Эти ребята не такие вояки, они к этому не очень стремятся, они не совсем понимают, за что они там воюют, моральный дух слабоват. Поэтому вполне возможно, что они будут отступать до самого победного конца», - подчеркнул он.

По его словам, Иран и поддерживаемое им ливанское движение «Хезболла» могли бы выступить главной поддержкой Сирии, но в данной ситуации боевики «оппозиции» смогут дойти и до Дамаска.

СПЛАНИРОВАННАЯ АКЦИЯ

«Они воспользовались тем, что у Ирана сейчас проблемы, «Хезболла» завязла в войне с Израилем. Триггер – это именно война с «Хезболлой». Конечно, это просто все затянулось, никто, возможно, и не планировал такую серьезную операцию. А теперь, я думаю, что это затяжная история. Пока 50 на 50 выживание правительства Асада, вопрос остается открытым. Но вероятность, что боевики дойдут до Дамаска, очень большая. Я не вижу никого, кто бы сейчас сопротивлялся этому движению: сирийцы отступают, «Хезболлы» нет», - уверен он.