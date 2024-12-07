«Теряем союзника»: Чем для России обернется «марш оппозиции» в Сирии
Конфликт в Сирии с подачи Турции может завершиться «экономически», так как противники Эрдогана могут просто не одобрить ему кредиты, Россия поддерживает Асада в военном плане.
Эскалация военного противостояния в Сирии набирает обороты. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя наступление антиправительственных сил в Сирии, выразил надежду, что «марш оппозиции» продолжится без происшествий.
Он отметил, что уже предлагал президенту Сирии Башару Асаду начать переговоры, однако тот не согласился. Он отметил, что Хомс уже в руках оппозиции, и речь идет о походе на Дамаск.
При этом Минобороны Сирии эту информацию опровергли. В ведомстве указали, что армия республики, наоборот, укрепила свою линию обороны. Также в сообщении говорится, что дислоцированные в провинции Хомс правительственные войска готовы отразить любую атаку боевиков.
Ранее посольство России в Дамаске призвало россиян покинуть территорию Сирии, а политологи оценивают причины и последствия нового витка эскалации.
РОССИЯ ТЕРЯЕТ СОЮЗНИКА
Силы оппозиции в Сирии хотят свержения режима Башара Асада, в таком случае Россия потеряет союзника в лице Сирии, заявил НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
«Если бы не помощь России, в Сирии бы давно сменился режим, Сирия бы превратилась в колонию. Сейчас вновь вспыхнула эскалация по свержению законного режима. Россия оказывает всяческую помощь. Мы надеемся, что сирийская армия при поддержке России сумеет отогнать оппозицию, сумеет навести порядок. И дальше ожидаем диалог на выгодных условиях для руководства Сирии. Но вероятность, что Россия потеряет Сирию как союзника, всегда существовала. Конечно, эта вероятность сейчас несколько возросла», - отметил он.
По его словам, на территории Сирии завязаны политические и экономические интересы США, Великобритании и Турции, а нахождение любых иностранных войск в стране незаконно.
При этом старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН отметил, что конфликт в Сирии с подачи Турции может завершиться «экономически», так как противники Эрдогана могут просто не одобрить ему кредиты, а поддержать финансово Сирию.
«Силы Асада отступают, потому что не умеют, а часто и не хотят воевать. Эти ребята не такие вояки, они к этому не очень стремятся, они не совсем понимают, за что они там воюют, моральный дух слабоват. Поэтому вполне возможно, что они будут отступать до самого победного конца», - подчеркнул он.
По его словам, Иран и поддерживаемое им ливанское движение «Хезболла» могли бы выступить главной поддержкой Сирии, но в данной ситуации боевики «оппозиции» смогут дойти и до Дамаска.
СПЛАНИРОВАННАЯ АКЦИЯ
«Они воспользовались тем, что у Ирана сейчас проблемы, «Хезболла» завязла в войне с Израилем. Триггер – это именно война с «Хезболлой». Конечно, это просто все затянулось, никто, возможно, и не планировал такую серьезную операцию. А теперь, я думаю, что это затяжная история. Пока 50 на 50 выживание правительства Асада, вопрос остается открытым. Но вероятность, что боевики дойдут до Дамаска, очень большая. Я не вижу никого, кто бы сейчас сопротивлялся этому движению: сирийцы отступают, «Хезболлы» нет», - уверен он.
При этом Чупрыгин уверен, что политическим элитам арабских стран важно оставить Асада у власти.
«Если только Саудовская Аравия вмешается, которая совсем не хочет видеть Турцию там. Но они могут вмешаться только экономически. Например, не дать Эрдогану кредит, который обещали, просто денег не дадут и все. Россия тоже может оказать серьезную поддержку, пока об этом очень мало информации. Надо понимать, что сегодня политическим элитам арабских стран очень важно сохранить Асада у власти, чего не было раньше. Это важно даже для Израиля. Асад заигрывает с Ираном, но это известная величина, на смену ему придет кто-то, от кого можно ожидать буквально всего. Поэтому ситуация может разрешиться именно с экономической точки зрения», - заключил собеседник НСН.
С ним не согласился эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов, который заявил НСН, что нападение террористов на Сирию — скоординированная израильско-турецкая акция, она стала возможной из-за религиозно-кланового раскола в Сирии и беспомощности ее армии.
«Это традиционная болезнь Сирии — религиозно-клановый раскол и слишком серьезное полагание на Россию и на Иран. Нельзя не учитывать и зарубежный фактор — сплелись интересы Израиля и Турции, это была скоординированная акция, операция турецкого Генштаба и турецких спецслужб. К тому же Асад не извлек уроки из гражданской войны. Одной из причин, почему Алеппо пал за считанные часы, стала условная лояльность значительной части жителей по отношению к джихадистам», — сказал Балмасов.
ЧТО ГОВОРЯТ В ТУРЦИИ
Наступление боевиков в Сирии в целом не противоречит интересам Турции на сирийском направлении, заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН.
«Все могло быть по-другому, если бы в течение прошедших двух лет с Асад и президент Турции Эрдоган встречались. Они не встретились, поэтому теперь уже ситуация отчасти вышла из-под контроля. За всем, что сейчас происходит, видеть только руку Турции не справедливо. Тут идет большая игра, в том числе западные страны, отчасти Великобритания и США, в этом тоже заинтересованы, потому что эти организации, которые сейчас действуют, террористические, не важно – они заполняют тот вакуум, который был создан после выхода оттуда «Хезболлы» (ливанское шиитское движение - ред. НСН), то есть проиранских сил», - отметил он.
Дюрре подчеркнул, что многое будет зависеть от помощи со стороны России, поскольку Башар Асад не сможет справиться с боевиками своими силами.
Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва и Дамаск поддерживают контакты «на соответствующих уровнях».
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