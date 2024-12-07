Эрдоган: Турция желает установления мира в Сирии и ни на чьи земли не покушается

Он добавил, что Турция выступает за скорейшее урегулирование в соседней стране.

Ранее сирийское Минобороны сообщило, что самолеты ВВС Сирии и ВКС России ударили по скоплениям участников запрещенных вооруженных формирований в провинции Хомс, уничтожив десятки боевиков.



Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещенная в РФ террористическая организация) и ряд вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

