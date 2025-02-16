Без ЕС и Украины: Переговоры Путина и Трампа пройдут до конца февраля

ПЕРЕГОВОРЫ ПУТИНА И ТРАМПА

Стало известно, что возможная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет до 28 февраля. Политики из РФ и США встретятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде уже на грядущей неделе для того, чтобы подготовить личные переговоры глав двух государств. По информации агентства «Bloomberg», определить дату встречи президентов планируется до начала Рамадана, то есть до 28-го февраля.

Отмечается, что детали и список участников переговоров еще прорабатываются, но, по предварительным данным, группа будет состоять из советников по нацбезопасности. В связи с этим «Bloomberg» сообщило, что со стороны США команду по ведению переговоров могут возглавить советник по национальной безопасности Майкл Вальц и спецпосланник Стив Виткофф. При этом имя специального представителя Трампа по урегулированию конфликта в Украине Кита Келлога в материале не фигурировало.