Без ЕС и Украины: Переговоры Путина и Трампа пройдут до конца февраля
Личная встреча лидеров России и США состоится в Саудовской Аравии.
Разговоры о подготовке встречи российского и американского президентов идут уже давно. До этого лидеры обеих стран провели телефонную беседу, в которой в том числе обсудили украинский кризис. При этом на предстоящие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, которые должны состояться в Саудовской Аравии до конца месяца, не пригласили представителей ЕС и Украины.
ПЕРЕГОВОРЫ ПУТИНА И ТРАМПА
Стало известно, что возможная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет до 28 февраля. Политики из РФ и США встретятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде уже на грядущей неделе для того, чтобы подготовить личные переговоры глав двух государств. По информации агентства «Bloomberg», определить дату встречи президентов планируется до начала Рамадана, то есть до 28-го февраля.
Отмечается, что детали и список участников переговоров еще прорабатываются, но, по предварительным данным, группа будет состоять из советников по нацбезопасности. В связи с этим «Bloomberg» сообщило, что со стороны США команду по ведению переговоров могут возглавить советник по национальной безопасности Майкл Вальц и спецпосланник Стив Виткофф. При этом имя специального представителя Трампа по урегулированию конфликта в Украине Кита Келлога в материале не фигурировало.
По информации источника, со стороны России на переговорах в Саудовской Аравии могут присутствовать советник президента по внешней политике Юрий Ушаков, руководитель СВР Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций, финансист Кирилл Дмитриев.
Путин и Трамп уже провели телефонный разговор, в котором обсудили в том числе и украинский вопрос. По словам зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, такое событие показывает заинтересованность обеих сторон в налаживании отношений.
«Процесс подготовки к переговорам идет полным ходом. Идет многосторонняя подготовка помощников с обеих сторон, работают службы. То, что обсуждался ряд других вопросов, говорит о признании того, что необходимо обсуждать многосторонние аспекты. В этом заинтересованы обе стороны. Это дает маленькую надежду на возможное потепление отношений между нашими странами, которые зашли уже в глубокий тупик», - сказал он в интервью НСН.
При этом после беседы Трампа и Путина министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепа США Марко Рубио тоже провели телефонный разговор, в котором также обсудили Украину и сотрудничество по другим вопросам. Во время переговоров американский представитель подтвердил приверженность Трампа к поиску возможности для завершения украинского конфликта.
ЕС И УКРАИНУ НЕ ПРИГЛАСИЛИ
Между тем, организаторы встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Саудовской Аравии не пригласили на переговоры представителей Украины и Евросоюза. Журналистка телеканала Fox News Нана Саджая в одной из социальных сетей со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что Киев вообще не проинформировали о проведении данной встречи.
«Украина никогда не примет сделок, заключенных за нашей спиной без нашего участия. И то же правило должно применяться ко всей Европе», — заявил накануне в ходе Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский.
До этого спецпосланник президента США Кит Келлог уже говорил, что представителей Европы не будет за столом переговоров по украинскому конфликту. По его словам, Вашингтон не хочет, чтобы в переговорах участвовала большая группа сторон. При этом немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН добавил, что Трамп оставил Евросоюз «за бортом» по вопросу украинского конфликта и не будет советоваться с европейцами, а напрямую обсудит вопрос с Путиным.
«Европа уже осталась за бортом переговоров по Украине, потому что общая позиция Европы отличалась от позиции США при Трампе. Он не хочет с европейцами советоваться. Он будет делать свою политику, напрямую будет говорить с Путиным, ему не нужны никакие посредники в этом отношении. Поэтому для европейской геополитики это катастрофа», - заметил он.
Ранее Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не планирует встречаться с россиянами, кроме одного — Владимира Путина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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