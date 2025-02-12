«День хороших новостей»: Косачев о телефонном разговоре Трампа и Путина

«Сначала заявления нового главы Пентагона о том, что Украине не быть в НАТО и не вернуть себе границы 2014 года. Затем — утверждение сенатом США на пост главы разведки Тулси Габбард, которая в последнее время неоднократно выступала с тех же позиций. И, наконец, главное мировое событие дня, недели, месяца и пока этого года — телефонный разговор президентов России и США», - заявил сенатор в беседе с РЕН ТВ.

По его словам, разговор между лидерами России и США вышел содержательным. Этот разговор заложил основу для дальнейших контактов.



Сенатор подчеркнул, что до прорывов еще далеко - «слишком много накопилось проблем» из-за действий прошлой американской администрации.

После беседе с российским лидером Трамп провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, напоминает «Радиоточка НСН».

