«День хороших новостей»: Косачев о телефонном разговоре Трампа и Путина
Зампредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа главным мировым событием дня.
«Сначала заявления нового главы Пентагона о том, что Украине не быть в НАТО и не вернуть себе границы 2014 года. Затем — утверждение сенатом США на пост главы разведки Тулси Габбард, которая в последнее время неоднократно выступала с тех же позиций. И, наконец, главное мировое событие дня, недели, месяца и пока этого года — телефонный разговор президентов России и США», - заявил сенатор в беседе с РЕН ТВ.
По его словам, разговор между лидерами России и США вышел содержательным. Этот разговор заложил основу для дальнейших контактов.
Сенатор подчеркнул, что до прорывов еще далеко - «слишком много накопилось проблем» из-за действий прошлой американской администрации.
После беседе с российским лидером Трамп провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, напоминает «Радиоточка НСН».
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