Запасная «консерва»: В России назвали место Зеленского в будущих переговорах

«Зеленский просто не может понравиться Трампу по определению. Потому что в нем и есть затык. Он - тромб, который просто нужно убрать. Потому что это минимальное условие для вообще какого-то продвижения обсуждения ситуации по Украине с Украиной. Хотя никто, конечно, мнение Украины спрашивать не будет. Нас как раз нахождение Зеленского на своем месте вполне бы устраивало. Они, конечно, сейчас могут организовать его смену на что угодно другое, и это не обязательно будут выборы. Ну, например, дрон в голову прилетит или подавится сливой из компота, или "новичка" понюхает где-нибудь. Британцы это умеют делать. Они могут его убрать, чтобы предъявить России нечто похожее на "легитимный" режим. А нам-то как раз это ни к чему, потому что ни один "легитимный" режим, который будет установлен Западом на Украине, нас не устроит. На манеже будут все те же – любой их режим все равно несет для нас угрозу. Поэтому пусть Зеленский живет себе подольше. Ну его и держат как "консерву" на тот случай, когда надо будет изменить ситуацию на Украине», - заявил он.

По словам Дудчака, у Зеленского практически нулевые шансы на участие в переговорах по Украине, так как его мнение для Трампа не имеет значение.