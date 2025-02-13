Запасная «консерва»: В России назвали место Зеленского в будущих переговорах
Владимиру Зеленскому не дадут принять участие в переговорах по Украине, однако он выгоден для РФ как номинальная и предсказуемая фигура у власти на Украине, заявил НСН Александр Дудчак.
России выгодно нахождение президента Украины Владимира Зеленского на своем посту, потому что любой новый ставленник от Запада для «легитимного режима» будет представлять угрозу интересам России. Об этом в беседе НСН заявил ведущий научный сотрудник института стран СНГ Александр Дудчак.
Накануне, 12 февраля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. По словам Трампа, разговор был очень продуктивный. Глава США также получил от Путина приглашение в Москву. В ходе беседы обсуждались несколько ключевых международных вопросов, включая ситуацию на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, вопросы энергетики и ряд других тем. Дудчак отметил, что есть вероятность, что США сейчас будут пытаться «убрать» Зеленского, чтобы представить РФ некий «легитимный» режим.
«Зеленский просто не может понравиться Трампу по определению. Потому что в нем и есть затык. Он - тромб, который просто нужно убрать. Потому что это минимальное условие для вообще какого-то продвижения обсуждения ситуации по Украине с Украиной. Хотя никто, конечно, мнение Украины спрашивать не будет. Нас как раз нахождение Зеленского на своем месте вполне бы устраивало. Они, конечно, сейчас могут организовать его смену на что угодно другое, и это не обязательно будут выборы. Ну, например, дрон в голову прилетит или подавится сливой из компота, или "новичка" понюхает где-нибудь. Британцы это умеют делать. Они могут его убрать, чтобы предъявить России нечто похожее на "легитимный" режим. А нам-то как раз это ни к чему, потому что ни один "легитимный" режим, который будет установлен Западом на Украине, нас не устроит. На манеже будут все те же – любой их режим все равно несет для нас угрозу. Поэтому пусть Зеленский живет себе подольше. Ну его и держат как "консерву" на тот случай, когда надо будет изменить ситуацию на Украине», - заявил он.
По словам Дудчака, у Зеленского практически нулевые шансы на участие в переговорах по Украине, так как его мнение для Трампа не имеет значение.
«Перспективы у него нулевые, если Трамп даже Европу ни во что не ставит. Трамп подходит ко всей этой ситуации более цинично и прагматично. Он называет вещи своими именами. Если прошлая администрация США называла это помощью Украине, то Трамп говорит: «Вы должны за это заплатить». Перспективы участия Зеленского - максимум под столом переговоров, да и то где-то в коридоре, наверное, будут держать. Это не тот персонаж, чье мнение может быть интересно, его подпись ничего не стоит. В принципе, как и европейцев. Они уже собрались своим узким кругом ограниченных лиц и выдали какое-то там из себя заявление о том, что Европа должна принимать участие в переговорах по Украине и Украина должна принимать участие. Ну это смотрится смешно», - подытожил он.
Ранее Дудчак в беседе с НСН заявил, что Зеленский сейчас находится в состоянии цугцванга (нем. Zugzwang «принуждение к ходу» - прим. НСН) и истерики, поэтому пытается «зачистить территорию» арестом экс-лидера Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
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