«Резкий поворот или кошмар»: К чему приведет «ошеломляющий» разговор Путина и Трампа

В качестве итога первых официальных переговоров Трамп отметил, что они с российским коллегой договорились о тесном сотрудничестве, которое включает в себе будущие встречи в России и США.

Со своей стороны, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа в Москву. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ, Путин и Трамп поговорили по телефону в среду утром – разговор длился 1,5 часа. Также Песков добавил, что Путин и Трамп обсудили обмен граждан РФ и США, Вашингтон гарантировал выполнение достигнутых договоренностей.

Позднее Дональд Трамп в беседе с журналистами сообщил, что президенты США и России встретятся в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что дата встречи не была определена, но мероприятие пройдет «в не слишком отдалённом будущем». Трамп анонсировал также новые переговоры по телефону с российским лидером.

В беседе с журналистами Трамп сделал ряд громких заявлений по Украине, которые расставили акценты в будущих переговорах.

Он заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно, а также отметил, что согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО.

Трамп дал понять, что на Украине «однажды придется провести выборы», а также, что планирует вести прямой диалог именно с Путиным. При этом он допустил, что Украине удастся получить обратно часть потерянных ею территорий.

ЗЕЛЕНСКИЙ: ДЕЛАЕТ ВИД, ЧТО СПОКОЕН

После разговора с Путиным американский лидер провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что Зеленский тоже «хочет мира». До этого Трамп говорил, что Путин хочет завершения конфликта «на постоянной основе».

При этом Трамп отказался раскрывать детали своего плана по урегулированию конфликта. Он отметил, что его ничто не волнует так сильно, как желание завершить конфликт между Москвой и Киевом.

Владимир Зеленский и сам поспешил отчитаться о «хорошем разговоре» с главой Белого дома. СМИ обратили внимание на то, что он использовал слова «мы», «наши» и «вместе», чтобы подчеркнуть свою значимость в этом вопросе.

«Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done», - заявил Зеленский.

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время телефонного разговора договорились о немедленном начале работы команд по завершению конфликта, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, уже через сутки в Мюнхене состоится предметный разговор по этому вопросу.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил НСН, что украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что Россия и США его «сливают», но будет пытаться делать вид, что спокойно воспринял контакты Путина с Трампом.