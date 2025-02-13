«Резкий поворот или кошмар»: К чему приведет «ошеломляющий» разговор Путина и Трампа
Трамп провел телефонный разговор с Путиным, а затем позвонил Зеленскому. Москва и Вашингтон готовят встречу лидеров двух стран, чтобы обсудить Украину, но военные эксперты призывают не спешить с выводами о «перемирии», а Зеленский делает вид, что все под контролем.
Американский лидер Дональд Трамп после неоднократных заявлений о продвижении в переговорах по украинскому вопросу 12 февраля представил первые результаты своих еще предвыборных обещаний. Он первым сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Позднее некоторые детали переговоров привели и в Кремле. Украинский лидер Владимир Зеленский затем также удостоился чести поговорить с Трампом и отчитался о положительных результатах, несмотря на неутешительные для него пророчества.
Мировые СМИ уже нарекли разговор Трампа и Путина «резким поворотом» в отношении между Вашингтоном и Москвой.
ПУТИН: ПРОДУКТИВНЫЙ РАЗГОВОР
Трамп сразу же заявил, что разговор с Путиным был «очень продуктивным». По его словам, лидеры двух стран затронули не только украинский вопрос, но и ряд других тем, включая Ближний Восток и вопросы энергетики.
В качестве итога первых официальных переговоров Трамп отметил, что они с российским коллегой договорились о тесном сотрудничестве, которое включает в себе будущие встречи в России и США.
Со своей стороны, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа в Москву. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ, Путин и Трамп поговорили по телефону в среду утром – разговор длился 1,5 часа. Также Песков добавил, что Путин и Трамп обсудили обмен граждан РФ и США, Вашингтон гарантировал выполнение достигнутых договоренностей.
Позднее Дональд Трамп в беседе с журналистами сообщил, что президенты США и России встретятся в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что дата встречи не была определена, но мероприятие пройдет «в не слишком отдалённом будущем». Трамп анонсировал также новые переговоры по телефону с российским лидером.
В беседе с журналистами Трамп сделал ряд громких заявлений по Украине, которые расставили акценты в будущих переговорах.
Он заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно, а также отметил, что согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО.
Трамп дал понять, что на Украине «однажды придется провести выборы», а также, что планирует вести прямой диалог именно с Путиным. При этом он допустил, что Украине удастся получить обратно часть потерянных ею территорий.
ЗЕЛЕНСКИЙ: ДЕЛАЕТ ВИД, ЧТО СПОКОЕН
После разговора с Путиным американский лидер провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что Зеленский тоже «хочет мира». До этого Трамп говорил, что Путин хочет завершения конфликта «на постоянной основе».
При этом Трамп отказался раскрывать детали своего плана по урегулированию конфликта. Он отметил, что его ничто не волнует так сильно, как желание завершить конфликт между Москвой и Киевом.
Владимир Зеленский и сам поспешил отчитаться о «хорошем разговоре» с главой Белого дома. СМИ обратили внимание на то, что он использовал слова «мы», «наши» и «вместе», чтобы подчеркнуть свою значимость в этом вопросе.
«Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done», - заявил Зеленский.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время телефонного разговора договорились о немедленном начале работы команд по завершению конфликта, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
По его словам, уже через сутки в Мюнхене состоится предметный разговор по этому вопросу.
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил НСН, что украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что Россия и США его «сливают», но будет пытаться делать вид, что спокойно воспринял контакты Путина с Трампом.
«Зеленский может сделать вид, что спокойно это воспринял, потому что другого пути у него нет. С Трампом у него не очень хорошие отношения, они друг друга недолюбливают, поэтому Зеленский будет сейчас это воспринимать, как будто США с Путиным его сливают. Ему остается надеяться на Европу, которая ненавидит и презирает Трампа, но еще больше ненавидит и до сих пор лелеет мечты о нанесении стратегической поражения России. Единственная его надежда на этих евробюрократов, европейских русофобов», - рассказал он.
По его словам, визит в Россию президента США Дональда Трампа будет смелым для него решением, при этом переговоры по Украине могут начаться уже в конце февраля – начале марта.
«Понятно, что началась подготовка к началу переговорного процесса. По времени это будет конец февраля - начало марта, скорее всего. На мой взгляд, если переговоры по Украине будут, то они должны быть в какой-то нейтральной стране – нейтральной и для США, и для России. Думаю, что такой расклад будет. При этом переговоры точно будут непростыми, долгими и тяжелыми», - уверен эксперт.
Политологи признают, что разговор с Путиным стал начальной точкой в дальнейших переговорах. При этом военные эксперты призывают не спешить с выводами.
Боевые действия в ближайшее время не прекратятся, так как пока речь идет о заочных обсуждениях, а позиция Москвы и Вашингтона отличается по ряду ключевых вопросов.
«Даже когда (или если) дело дойдет до встреч, то позиции сторон различаются. Достаточно лишь вспомнить слова Владимира Путина о том, что ВСУ должны покинуть всю территорию новых регионов, включая Запорожье, Херсон и другие города. Поэтому исход возможных переговоров будет по-прежнему определяться возможностями сторон (военными, экономическими, политическими) продолжать боевые действия», - пишет Telegram-канал «Рыбарь».
Несмотря на все возможные сложности на пути переговоров, зампредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа главным мировым событием дня, выразив общее мнение сторон.
ЕВРОПА: ОШЕЛОМЛЕНА И ХОЧЕТ УЧАСТВОВАТЬ
При этом, кажется, что долгожданным переговорам Путина и Трампа обрадовались далеко не все. Так, главным союзникам США в Европе заранее не сообщали о телефонном разговоре Путина и Трампа, пишет Bloomberg. По данным агентства, европейские чиновники были ошеломлены.
Соглашение по Украине между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом без участия Европы станет кошмаром для лидеров Европейского союза, сообщает Politico.
Трамп намеренно звонил Путину раньше, чем Зеленскому. Это было нужно, чтобы донести до Украины и стран Европы, что США хотят сами решить вопросы с Россией, сообщила британская газета Financial Times.
Она отметила, что США развеяли надежды Украины на получение обещания вступить в НАТО и вернуть утраченные территории.
Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил НСН, что Европа и Украина не будут участвовать в переговорах между Москвой и Вашингтоном.
«Этот торг, переговоры, которые идут между США и Россией, в них не участвует Украина и Европа. В конце Украина подпишет документ, который будет принят. Европа на этот процесс мало влияет», - отметил он.
При этом он также заявил, что Евросоюз готов поддерживать Киев финансами в случае заморозки конфликта, но также готов продолжать поставлять «кредитное» вооружение без поддержки США.
«Всем ясно, что это дурачество, но политическая воля разрешает делать такие необдуманные шаги. Очень большой вопрос, как это будет осуществляться. Это все больше ослабляет конкурентоспособность Европы. Страны, которые попробуют выступить против этого, станут изгоями. Европа может поддерживать Украину денежно, но может и не замораживать конфликт, а поставлять оружие», - заключил собеседник НСН.
Европейские страны после беседы Путина и Трампа потребовали места за столом переговоров по Украине, передает РИА Новости. Так, в совместном заявлении на сайте МИД ФРГ говорится, что в Европе ждут возможности обсудить дальнейшие шаги с американскими союзниками, указывается, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров».
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