Келлог считает, что России придется уступить территории для мира на Украине

«Мой взгляд, придется пойти и на такие вещи, как территориальные уступки», — сказал чиновник, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что ожидает от российской стороны в будущем и «отказа от использования силы».

Келлог также заявил, что не знает, какими могут быть гарантии безопасности для Украины со стороны США. Решение остается за американским лидером Дональдом Трампом.



Также спецпосланник Соединенных Штатов категорически отверг критику Запада по поводу звонка Трампа президенту России Владимиру Путину, назвал его полезным, подчеркнул, что контакт нужен со всеми сторонами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

