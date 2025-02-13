Шольц поддержал решение Трампа провести разговор с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил решение президента США Дональда Трампа провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что это было правильным шагом.
В своем обращении, посвященном последним внешнеполитическим событиям, Шольц отметил, что такой разговор и позиция американской администрации по украинскому конфликту не стали неожиданностью для Европейского союза. Он подчеркнул необходимость скорейшей выработки четкой и решительной позиции ЕС в ответ на текущие события.
Шольц добавил, что обсуждение с Путиным является важным, поскольку необходимо донести до российского лидера ожидания Европы касательно установления справедливого мира на Украине и возвращения к европейскому мирному порядку. Канцлер согласился с Трампом, что мирный порядок должен исключать изменение границ силой.
Шольц также отметил, что решения, касающиеся Украины, должны приниматься с учетом мнения самой страны. Он подчеркнул важность обеспечения безопасности Украины, в том числе способности ее вооруженных сил защититься, передает «Радиоточка НСН».
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