Шольц поддержал решение Трампа провести разговор с Путиным

Шольц добавил, что обсуждение с Путиным является важным, поскольку необходимо донести до российского лидера ожидания Европы касательно установления справедливого мира на Украине и возвращения к европейскому мирному порядку. Канцлер согласился с Трампом, что мирный порядок должен исключать изменение границ силой.

Шольц также отметил, что решения, касающиеся Украины, должны приниматься с учетом мнения самой страны. Он подчеркнул важность обеспечения безопасности Украины, в том числе способности ее вооруженных сил защититься, передает «Радиоточка НСН».

