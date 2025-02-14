«Путин знает план»: Трамп анонсировал переговоры по Украине без уступок Москвы
Трамп анонсировал встречу представителей России, США и Украины в Мюнхене, Киев же заявил, что не намерен вести переговоры с представителями РФ. Вашингтон не ожидает уступок от Москвы, при этом Трамп, вероятно, уже представил свой мирный план лично Путину.
Американский лидер Дональд Трамп анонсировал встречу представителей России, США и Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.
«Россия там будет с нашими людьми, Украина тоже приглашена. Не знаю точно, кто будет от стран, но высокопоставленные люди из России, Украины и США», - сказал он журналистам, пообещав в рамках конференции контакты по урегулированию украинского вопроса.
Госдеп заявил, что урегулирование на Украине станет главной темой Мюнхенской конференции.
Днем ранее Трамп по итогам телефонных переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским воодушевленно сообщал о большом прогрессе в вопросе переговоров. Теперь глава Белого дома чуть более осторожен в своих прогнозах относительно результатов долгожданных встреч.
УСТУПКИ ИЛИ ПУСТОЙ СТОЛ
По словам Трампа, будущий диалог по урегулированию конфликта «остается неопределенным».
«Переговоры, по сути, ещё не начались, посмотрим, как они пойдут. Может быть, Россия согласится на уступки, а может, и нет – всё зависит от того, как будут развиваться события», - сказал он.
При этом он снова подчеркнул, что не поддерживает идею о вступлении Украины в НАТО, не видит для этого никакой возможности. Трамп заявил, что одной из причин начала СВО стали именно планы Запада втянуть Киев в НАТО, Москва неоднократно указывала, что это красные линии.
При этом вице-президент США Джеймс Вэнс заявил, что Вашингтон полностью не исключает вариант отправки войск на Украину, если переговоры не будут «добросовестными».
Учитывая непростой характер предстоящих переговоров, Трамп сразу же анонсировал еще одну встречу представителей США, России и Украины. На следующей неделе делегации встретятся в Саудовской Аравии, подробности этого мероприятия не приводятся.
Российская сторона не подтверждала предстоящие переговоры в Мюнхене и Саудовской Аравии, а Киев своей враждебной риторики не меняет.
Так, Киев не намерен вести переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин.
По его словам Киев, прежде всего, должен говорить с Вашингтоном.
«И только согласованная общая позиция должна быть на столе переговоров с россиянами. За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет», — заявил Литвин.
С проблемами американская сторона столкнулась еще до начала мероприятия. Так, самолет с госсекретарем США на борту неожиданно развернулся в Вашингтон во время полета над Атлантикой, сообщает Reuters со ссылкой на Госдеп.
Уточняется, что американский госсекретарь Марко Рубио направлялся в Мюнхен, однако самолет «столкнулся с механической проблемой».
ЕВРОПА ЗА БОРТОМ
Накануне Мюнхенской конференции недовольства захватили европейскую часть политического мира. Канцлер Германии Олаф Шольц не сразу отреагировал на звонок Трампа Путину, но накануне написал в соцсети X, что действия администрации главы США по кризису вокруг Украины ставят под угрозу безопасность Берлина.
«Сегодня мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира», - заявил он.
Президент США Дональд Трамп оставил Евросоюз «за бортом» по вопросу украинского конфликта: он не станет советоваться с европейцами и будет напрямую разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.
«Европа уже осталась за бортом переговоров по Украине, потому что общая позиция Европы отличалась от позиции США при Трампе. Была ошибка европейцев в том, что они не поняли, что с Трампом повеют новые ветра. Трамп не хочет с европейцами советоваться. Он будет делать свою политику, напрямую будет говорить с Путиным. Поэтому для европейской геополитики это катастрофа. Пока еще люди это не сознают, но на Мюнхенской конференции будут жуткие споры. Европейцы будут жаловаться американской администрации с тем, что как это возможно, их как союзников отключили... А американцы будут говорить: "А кто вы такие? Где ваши силы? Что вы можете сделать для того, чтобы остановить конфликт? Вы же не хотите его останавливать". И это тоже факт», - рассказал он.
Он также отметил, что ЕС не сможет долго поддерживать Украину без помощи США. Политолог подчеркнул, что европейским странам нужно начать поддерживать мирное урегулирование конфликта.
Рар выразил уверенность, что Трамп уже представил Путину свой план по украинскому конфликту.
«Думаю, у него уже есть план. Мне рассказали высокопоставленные люди, что у Трампа, по-видимому, план есть, и Путин его знает. Также есть информация, что Трамп приедет в Москву 9 мая. Идет потепление отношений. И естественно Трампу сложнее работать с Зеленским. Потому что если смотреть на разную информацию о его плане, он фактически означает поражение Украины», - добавил он.
Со своей стороны, ведущий научный сотрудник института стран СНГ Александр Дудчак заявил НСН, что мнение Зеленского Трампа особо тоже не будет интересовать.
«Зеленский просто не может понравиться Трампу по определению. Потому что в нем и есть затык. Он - тромб, который просто нужно убрать. Потому что это минимальное условие для вообще какого-то продвижения обсуждения ситуации по Украине с Украиной. Хотя никто, конечно, мнение Украины спрашивать не будет. Нас как раз нахождение Зеленского на своем месте вполне бы устраивало», - сказал он, отметив, что России «легитимный режим» в Киеве сейчас не нужен.
Прошедший разговор американского лидера Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина говорит о заинтересованности обеих сторон наладить отношения, но переговоры по Украине будут осложняться позицией союзников США по НАТО, заявил НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, договор о встрече Путина и Трампа – это очень важный шаг, но самый начальный, все будет зависеть от того, будет ли услышана позиция Москвы.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне в очередной раз подчеркнул, что говорить об урегулировании украинского конфликта невозможно без обсуждения безопасности России. Он подтверждал, что Путин и Трамп условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стране, про участие Украины в переговорных процессах Песков ничего не говорил.
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