«Путин знает план»: Трамп анонсировал переговоры по Украине без уступок Москвы

Днем ранее Трамп по итогам телефонных переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским воодушевленно сообщал о большом прогрессе в вопросе переговоров. Теперь глава Белого дома чуть более осторожен в своих прогнозах относительно результатов долгожданных встреч.

УСТУПКИ ИЛИ ПУСТОЙ СТОЛ

По словам Трампа, будущий диалог по урегулированию конфликта «остается неопределенным».

«Переговоры, по сути, ещё не начались, посмотрим, как они пойдут. Может быть, Россия согласится на уступки, а может, и нет – всё зависит от того, как будут развиваться события», - сказал он.

При этом он снова подчеркнул, что не поддерживает идею о вступлении Украины в НАТО, не видит для этого никакой возможности. Трамп заявил, что одной из причин начала СВО стали именно планы Запада втянуть Киев в НАТО, Москва неоднократно указывала, что это красные линии.

При этом вице-президент США Джеймс Вэнс заявил, что Вашингтон полностью не исключает вариант отправки войск на Украину, если переговоры не будут «добросовестными».

Учитывая непростой характер предстоящих переговоров, Трамп сразу же анонсировал еще одну встречу представителей США, России и Украины. На следующей неделе делегации встретятся в Саудовской Аравии, подробности этого мероприятия не приводятся.

Российская сторона не подтверждала предстоящие переговоры в Мюнхене и Саудовской Аравии, а Киев своей враждебной риторики не меняет.

Так, Киев не намерен вести переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин.

По его словам Киев, прежде всего, должен говорить с Вашингтоном.

«И только согласованная общая позиция должна быть на столе переговоров с россиянами. За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет», — заявил Литвин.

С проблемами американская сторона столкнулась еще до начала мероприятия. Так, самолет с госсекретарем США на борту неожиданно развернулся в Вашингтон во время полета над Атлантикой, сообщает Reuters со ссылкой на Госдеп.

Уточняется, что американский госсекретарь Марко Рубио направлялся в Мюнхен, однако самолет «столкнулся с механической проблемой».

ЕВРОПА ЗА БОРТОМ

Накануне Мюнхенской конференции недовольства захватили европейскую часть политического мира. Канцлер Германии Олаф Шольц не сразу отреагировал на звонок Трампа Путину, но накануне написал в соцсети X, что действия администрации главы США по кризису вокруг Украины ставят под угрозу безопасность Берлина.

«Сегодня мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира», - заявил он.