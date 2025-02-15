СМИ: Встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии в конце февраля

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может пройти в Саудовской Аравии в конце февраля, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Cпецпредставитель Трампа заявил, что ЕС не будет за столом мирных переговоров по Украине

По данным СМИ, представители РФ и США встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для подготовки возможной встречи президентов.

Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что переговоры между президентами России и США, посвященные украинскому конфликту, должны стать сигналом для Европы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПереговорыДональд ТрампВладимир Путин

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