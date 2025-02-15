СМИ: Встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии в конце февраля
15 февраля 202519:27
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может пройти в Саудовской Аравии в конце февраля, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным СМИ, представители РФ и США встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для подготовки возможной встречи президентов.
Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что переговоры между президентами России и США, посвященные украинскому конфликту, должны стать сигналом для Европы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru