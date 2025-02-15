Cпецпредставитель Трампа заявил, что ЕС не будет за столом мирных переговоров по Украине
15 февраля 202517:25
Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Европы не будет за столом переговоров по украинскому конфликту.
Новость дополняется.
По его словам, Соединенные Штаты не хотят, чтобы в переговорах участвовала большая группа сторон.
Он публично взял 180 дней, чтобы задействовать все стороны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru