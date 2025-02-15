Cпецпредставитель Трампа заявил, что ЕС не будет за столом мирных переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Европы не будет за столом переговоров по украинскому конфликту.

Новость дополняется.

По его словам, Соединенные Штаты не хотят, чтобы в переговорах участвовала большая группа сторон.

Он публично взял 180 дней, чтобы задействовать все стороны.

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ФОТО: ТАСС
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