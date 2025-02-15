Cпецпредставитель Трампа заявил, что ЕС не будет за столом мирных переговоров по Украине

Палестинское движение ХАМАС по просьбе Москвы освободило гражданина РФ Несколько стран Европы втайне работают над планом отправки войск на Украину Рынок цифровых платформ и маркетплейсов в РФ по итогам 2024 года вырос на 40% Более трех тысяч человек подписали открытое письмо, призывающее аукционный дом Christie’s отменить торги, посвященные произведениям искусства, созданным с помощью искусственного интеллекта