Главы МИД РФ и США обсудили Украину и сотрудничество по другим вопросам
16 февраля 202501:01
Во время телефонного разговора главы Госдепа США Марко Рубио с министром иностранных дел России речь шла об Украине и других двусторонних вопросах, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.
Разговор дипломатов стал продолжением звонка президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Рубио подтвердил приверженность американского лидера поиску конца конфликта на Украине.
Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии в конце февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru