Главы МИД РФ и США обсудили Украину и сотрудничество по другим вопросам

Во время телефонного разговора главы Госдепа США Марко Рубио с министром иностранных дел России речь шла об Украине и других двусторонних вопросах, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

Cпецпредставитель Трампа заявил, что ЕС не будет за столом мирных переговоров по Украине

Разговор дипломатов стал продолжением звонка президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Рубио подтвердил приверженность американского лидера поиску конца конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии в конце февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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