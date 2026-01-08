США выступили против влияния России и Ирана в Венесуэле

Власти США заявили о нежелании допускать значимое влияние России и Ирана в Венесуэле. Об этом сообщил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт, выступая в эфире телеканала Fox Business.

По его словам, Вашингтон считает недопустимым присутствие в стране Ирана, который он отнес к террористическим организациям, а также участие России в венесуэльских делах.