США выступили против влияния России и Ирана в Венесуэле

Власти США заявили о нежелании допускать значимое влияние России и Ирана в Венесуэле. Об этом сообщил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт, выступая в эфире телеканала Fox Business.

По его словам, Вашингтон считает недопустимым присутствие в стране Ирана, который он отнес к террористическим организациям, а также участие России в венесуэльских делах.

Трамп рассказал о сроке контроля США над Венесуэлой

Ранее в Белом доме воздержались от прямого подтверждения или опровержения информации о требованиях к Каракасу полностью разорвать связи с рядом государств.

Заявление прозвучало после событий начала января, когда Соединенные Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле. В ходе операции президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп позже сообщил, что они предстанут перед американским судом по обвинениям, связанным с так называемым наркотерроризмом и угрозами национальной безопасности США, передает «Радиоточка НСН».

