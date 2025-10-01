Правительство США приостановило работу
Правительство США официально приостановило свою работу, шатдаун произошел из-за того, что американский Конгресс пропустил срок подачи заявок на финансирование. Об этом сообщает Bloomberg.
Приостановка стала первой за семь лет. В бюджетном управлении Белого дома поручили ведомствам реализовать планы на случай шатдауна, сотни тысяч работников отправили в неоплачиваемый отпуск, при этом многие услуги были приостановлены.
Отмечается, что Демократическая и Республиканская партии «зашли в тупик по субсидиям на здравоохранение на фоне подготовки к выборам 2026 года». По данным экспертов, трехнедельный шатдаун может поднять безработицу с 4,3% до 4,7%. Республиканцам необходимо восемь голосов демократов в Сенате, чтобы запустить временное финансирование до 21 ноября. Если партии не найдут компромисс, 20 млн граждан грозит рост страховых взносов с января.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подпишет серию указов на фоне начавшегося шатдауна, детали не раскрываются, пишет 360.ru.
