СМИ: В США заявили о риске финансового коллапса Венесуэлы в ближайшие недели
В администрации президента США Дональда Трампа считают, что власти Венесуэлы могут столкнуться с резким дефицитом финансовых ресурсов уже в ближайшие недели, если не пойдут на сотрудничество с Соединенными Штатами. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников.
По их оценке, у венесуэльского правительства остается ограниченное время до фактического финансового краха. Как отмечает издание, аналитики и экономисты полагают, что по истечении этого срока у Каракаса могут закончиться средства для финансирования ключевых государственных функций, включая выплату заработной платы силовым структурам.
3 января американские силы нанесли массированный удар по стране, после чего президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк.
Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в причастности к «наркотерроризму» и создании угрозы безопасности Соединенных Штатов, передает «Радиоточка НСН».
