Трамп осудил лишение титулов принца Эндрю королем Карлом III

До этого король Великобритании Карл III инициировал начало формального процесса по лишению титулов своего брата на фоне обвинений Эндрю в сексуальном насилии над несовершеннолетней и связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Ранее американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в интервью НСН заявил, что решение Карла III серьезно ударит по имиджу британской монархии, но при этом не скажется негативно на репутации самого короля.