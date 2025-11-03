Трамп осудил лишение титулов принца Эндрю королем Карлом III
Американский лидер Дональд Трамп осудил лишение титулов принца Эндрю королем Великобритании Карлом III. Об этом политик сказал журналистам.
По словам президента США, ситуация в королевской семье является «ужасной», пишет RT.
До этого король Великобритании Карл III инициировал начало формального процесса по лишению титулов своего брата на фоне обвинений Эндрю в сексуальном насилии над несовершеннолетней и связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
Ранее американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в интервью НСН заявил, что решение Карла III серьезно ударит по имиджу британской монархии, но при этом не скажется негативно на репутации самого короля.
