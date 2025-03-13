Сенат: США грозит шатдаун из-за отказа демократов поддержать бюджет
Работа правительства США может остановиться в ночь на 15 марта после того, как демократы в Сенате откажутся поддержать бюджетный законопроект, предложенный республиканцами, сообщает New York Post со ссылкой на лидера сенатского меньшинства Чака Шумера.
По его словам, демократы выступают за принятие «чистой» резолюции о временном финансировании до 11 апреля, что позволило бы продолжить работу правительства и даст американскому Конгрессу время, чтобы согласовать устраивающий обе политические партии законопроект.
Год назад американское федеральное правительство частично приостановило работу из-за прекращения финансирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru