Сенат: США грозит шатдаун из-за отказа демократов поддержать бюджет

Работа правительства США может остановиться в ночь на 15 марта после того, как демократы в Сенате откажутся поддержать бюджетный законопроект, предложенный республиканцами, сообщает New York Post со ссылкой на лидера сенатского меньшинства Чака Шумера.

По его словам, демократы выступают за принятие «чистой» резолюции о временном финансировании до 11 апреля, что позволило бы продолжить работу правительства и даст американскому Конгрессу время, чтобы согласовать устраивающий обе политические партии законопроект.

Год назад американское федеральное правительство частично приостановило работу из-за прекращения финансирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

