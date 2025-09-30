Политолог Котов заявил, что шатдаун в США будет на руку Трампу

Если республиканцы и демократы в США до 1 октября в очередной раз не договорятся о федеральном бюджете в Конгрессе, то многие американские госслужащие будут вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил политолог Кирилл Котов.

Трамп пригрозил режимом ЧП при отказе Вашингтона сотрудничать по миграции

Он указал, что в результате шатдауна приостановится вся работы системы власти, что будет на руку президенту США Дональду Трампу, который получит шанс укрепить свои позиции.

По словам Котова, паузой в работе чиновников и городских служб станет подспорьем для американского лидера, критикующего демократов из-за блокировок с их стороны практически любых решений и соглашений.

Политолог добавил, что шатдаун предоставит Трампу возможность претворить в жизнь давнюю идею о сокращении числа госслужащих, поддерживающих Демократическую партию и не согласных с политикой главы Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что вина в возможном шатдауне будет лежать на демократах, которые «сумасшедшие и не знают, что делают», пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Республиканская Партия СШАДемократическая Партия СШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры