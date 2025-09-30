Политолог Котов заявил, что шатдаун в США будет на руку Трампу

Он указал, что в результате шатдауна приостановится вся работы системы власти, что будет на руку президенту США Дональду Трампу, который получит шанс укрепить свои позиции.

По словам Котова, паузой в работе чиновников и городских служб станет подспорьем для американского лидера, критикующего демократов из-за блокировок с их стороны практически любых решений и соглашений.

Политолог добавил, что шатдаун предоставит Трампу возможность претворить в жизнь давнюю идею о сокращении числа госслужащих, поддерживающих Демократическую партию и не согласных с политикой главы Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что вина в возможном шатдауне будет лежать на демократах, которые «сумасшедшие и не знают, что делают», пишут «Известия».

