Херш назвал нефть ключевой целью операции США в Венесуэле

Военная операция США в Венесуэле преследовала более широкие цели, чем смена власти в стране, и была направлена, в частности, на прекращение поставок дешевой венесуэльской нефти в Китай. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от своих источников.

По его версии, устранение президента Николаса Мадуро рассматривалось Вашингтоном как часть стратегии по подрыву энергетического сотрудничества Каракаса и Пекина. Херш утверждает, что следующим объектом давления США может стать Иран, который также является одним из ключевых поставщиков нефти в Китай и обладает одними из крупнейших в мире запасов углеводородов.

США выступили против влияния России и Ирана в Венесуэле

Журналист отметил, что Иран уже сталкивается с серьезными внутренними трудностями, включая дефицит воды и нехватку базовых товаров. Дополнительное давление, по его словам, усилилось после авиаударов, нанесенных США и Израилем в июне прошлого года. Эти удары, как утверждает Херш, были направлены не только против объектов ядерной программы, но и против элементов системы противовоздушной обороны и правительственной инфраструктуры.

В целом, как считает Херш, действия Вашингтона в отношении Венесуэлы и возможные шаги против Ирана укладываются в долгосрочную стратегию США по ослаблению энергетических связей Китая с поставщиками дешевых углеводородов и снижению экономических возможностей Пекина, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/Тамаева Маргарита
ТЕГИ:НефтьКитайВенесуэлаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры