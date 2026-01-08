Херш назвал нефть ключевой целью операции США в Венесуэле
Военная операция США в Венесуэле преследовала более широкие цели, чем смена власти в стране, и была направлена, в частности, на прекращение поставок дешевой венесуэльской нефти в Китай. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от своих источников.
По его версии, устранение президента Николаса Мадуро рассматривалось Вашингтоном как часть стратегии по подрыву энергетического сотрудничества Каракаса и Пекина. Херш утверждает, что следующим объектом давления США может стать Иран, который также является одним из ключевых поставщиков нефти в Китай и обладает одними из крупнейших в мире запасов углеводородов.
Журналист отметил, что Иран уже сталкивается с серьезными внутренними трудностями, включая дефицит воды и нехватку базовых товаров. Дополнительное давление, по его словам, усилилось после авиаударов, нанесенных США и Израилем в июне прошлого года. Эти удары, как утверждает Херш, были направлены не только против объектов ядерной программы, но и против элементов системы противовоздушной обороны и правительственной инфраструктуры.
В целом, как считает Херш, действия Вашингтона в отношении Венесуэлы и возможные шаги против Ирана укладываются в долгосрочную стратегию США по ослаблению энергетических связей Китая с поставщиками дешевых углеводородов и снижению экономических возможностей Пекина, передает «Радиоточка НСН».
